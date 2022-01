El último macroproyecto hidráulico de As Pontes: 260 millones de inversión, 1.300 empleos y un nuevo embalse

Magtel pone cifras a su macroproyecto hidráulico en As Pontes. El grupo andaluz ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su plan para instalar una central hidroeléctrica reversible de 250 megavatios de potencia en el lago que en su momento creó Endesa sobre su antigua mina de lignito.

En el documento la firma capitaneada por la familia López Magdaleno revela que su previsión pasa por invertir 264 millones de euros en una obra con la que prevé generar un máximo de 1.315 puestos de trabajo. Estos se dividirán entre 515 directos y 800 indirectos durante los dos años de construcción para, una vez en fase de explotación, reducir esta cifra hasta los 13 operarios.

Un embalse de nueva creación

Magtel contempla en su hoja de ruta utilizar dos embalses para generar energía. Como depósito inferior empleará el propio lago de As Pontes, que conectará con otro embalse que se ubicará en la Pena de Eiriz, a unos 8 kilómetros del centro de As Pontes. “El optar por la solución basada en un embalse/lago existente como vaso inferior y un vaso superior consistente en una balsa artificial, en contraposición a generar esa capacidad de almacenamiento de agua mediante una presa en cauce, encierra criterios medioambientales sólidos”, recalca la firma.

Leer más: Un grupo de Zaragoza promueve en A Mariña la mayor central hidroeléctrica de bombeo de Galicia

En este depósito superior, situado a mayor a altura, se almacenará el agua que se decida subir desde el lago de As Pontes en momentos de menor demanda de electricidad. El objetivo es que esa balsa de agua esté disponible para que descienda hasta la presa inferior en momentos de mayor consumo eléctrico, generando así energía a través de este salto de agua.

Conectada a la subestación de As Pontes

Respecto al impacto visual, desde Magtel subrayan en su borrador que “las cuencas visuales resultantes desde la balsa y los núcleos de población más cercanos (As Pontes de García Rodríguez, A Capela, As Somozas y San Sadurniño) son bastante amplias debido a la altura que tienen respecto al relieve de la zona, pero, debido a este relieve precisamente, son también cuencas visuales bastante restringidas, ya que la visibilidad se ve entorpecida por el resto de las montañas y afloramientos”.

La central hidráulica se conectaría, una vez operativa a la subestación eléctrica de As Pontes. Magtel descarta las opciones de engancharse a las subestaciones de Mourela o Tesouro por ser de 132 kilovoltios y también rechaza también las de Mesón do Vento y Boimente (ambas de 400 kilovoltios) por falta de capacidad y problemas de conexión. “Por tanto, la única opción posible será evacuar la energía” en la de As Pontes, de 400 kilovoltios, según revela la firma.

De Iberdrola y Endesa a EDP y Reganosa

La inversión y la potencia de este proyecto supera a los 160 megavatios y 157 millones de euros de desembolso que Magtel proyecta con su central hidráulica reversible de A Veiga. Sin embargo, se queda corta respecto a los 570 megavatios con los que contaría la central hidroeléctrica de este mismo tipo que Reganosa y EDP planean instalar también en el lago de As Pontes.

Ambas firmas anunciaron este proyecto el pasado mes de junio sin que desde entonces se haya presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se desconoce por el momento cuál sería la ubicación del depósito superior, sobre el que ambas firmas precisaron que se trataría de un embalse de nueva creación.

Leer más: La burbuja de los macroproyectos hidroeléctricos se dispara en Galicia

Magtel compartiría lago con EDP y Reganosa en As Pontes, un choque que también se daría en la central que tramita en el concello ourensano de A Veiga. En concreto, el grupo cordobés quiere emplear el embalse de Prada (en donde Endesa opera una central hidroeléctrica) como depósito superior.

Hasta allí se movería en las horas valle el agua procedente del embalse de Santa Eulalia, que, a su vez, está operado por Iberdrola, el rey de la hidráulica en Galicia. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán cuenta con 18 grandes centrales de 1.929 megavatios de potencia (el 50,6% del total) y proyecta la instalación de otros 900 megavatios en la comunidad.