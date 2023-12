Emilio Bruquetas: “Recursos de Galicia invertirá 250 millones y movilizará 1.000 en cuatro años”

El reto que afronta Emilio Bruquetas no es sencillo. El ex director general de Reganosa se ha convertido en el nuevo consejero delegado de Recursos de Galicia, una utility conformada por la Xunta y 33 empresas privadas que tiene como objetivo maximizar el impacto positivo en el territorio de los proyectos energéticos y mineros que se desarrollen en Galicia. Está acostumbrado a la colaboración público-privada y está convencido de que es necesaria una visión global y la generación de sinergias entre proyectos y promotores en el proceso de descarbonización, si se quiere una economía verde, rica en recursos, con intensa huella industrial y con capacidad para atraer inversores. Con ese horizonte, Recursos de Galicia prevé invertir unos 250 millones para participar en proyectos de unos 1.200 megavatios hasta 2027 y con una inversión conjunta que ronde los 1.000 millones.

–¿Qué van a hacer en 2024?

Ahora estamos centrados en crear el equipo. Tenemos los accionistas y un plan estratégico. Dentro de ese plan estratégico querríamos participar en 2024 en una cartera de 300 megavatios de proyectos eólicos. Por el camino, analizaremos proyectos de hidrógeno, de biometano y si hay alguna mina que comparte nuestra visión, nuestros objetivos, la analizaremos. De cara a 2027, nuestra intención es estar en 1.200 megavatios en proyectos. Habrá proyectos con grados de maduración más lentos, pero esperamos participar en todas las tecnologías. Deberíamos estar participando en algún proyecto minero, impulsando alguno de almacenamiento energético y también en iniciativas de biometano e hidrógeno.

–¿Y el autoconsumo?

Recursos de Galicia es una herramienta para descarbonizar la economía. Vamos a trabajar en el binomio energía-industria. Dentro de ese binomio cualquier oportunidad es buena. El autoconsumo, con seguridad, estará presente en nuestro portfolio.

–¿Y la eólica marina?

Para Galicia es una oportunidad que no debe dejar pasar. Hay que hacerlo bien y hay que hacerla compatible con las actividades que hoy se desarrollan en el mar, pero es una oportunidad con una huella industrial brutal, así que entendemos que debemos formar parte de nuestros proyectos.

–¿Con qué criterios van a elegir los proyectos?

Estamos abiertos a cualquier proyecto de cualquier promotor. Y somos una compañía que nace con recursos financieros suficientes para participar en cualquier iniciativa. Y si necesitasen más recursos también tenemos los mecanismos y la voluntad de conseguirlos. Somos un socio financieramente solvente. Lo que pedimos es que compartan nuestra visión de que el uso de los recursos de Galicia deben repercutir positivamente en la economía gallega y en las personas.

–¿Nada más?

Deben ser proyectos alineados con la política energética e industrial de la Xunta; cumplir con los más altos estándares ambientales; estar encaminados a descarbonizar la economía de Galicia; y tienen que ser al final proyectos rentables, pero la rentabilidad no es el factor fundamental por el que estamos aquí.

–¡Qué me dice!

Por supuesto, tiene que haber una rentabilidad en la compañía y en los proyectos, de lo contrario, no conseguiremos inversores. Pero no es el factor fundamental que buscamos. La rentabilidad la necesitamos porque necesitamos retribuir a quien está apostando por Recursos de Galicia, y no olvidemos que, en un 30%, son los propios gallegos.

–¿Cuánto van a invertir?

Recursos de Galicia nace con compromisos de aportación de capital de 100 millones de euros. Eso nos permitirá una inversión real en los proyectos de unos 250 millones que movilizarían en los primeros años, de aquí al 2027, inversiones próximas a los 1.000 millones. Eso son los objetivos iniciales con los que nacemos. Los primeros años serán fundamentalmente inversores. Es una empresa estratégica así que las inversiones también son estratégicas y a largo plazo.

–Tienen ustedes un accionariado formado por 32 empresas, además de la Xunta ¿No teme que haya inestabilidad, que algunas decidan irse?

Accionariados tan diversos, en realidad, solo enriquecen. Mi experiencia es que, cuando hay una gobernanza sólida, este tipo de accionariados solamente enriquecen y Recursos de Galicia tendrá una gobernanza sólida y transparente, con presencia además de la Xunta que es el máximo accionista. Mi experiencia en la gestión público-privada es que la presencia de la Xunta siempre garantiza el interés general y eso es una fortaleza. Las empresas, el ámbito privado, que son dinámicas por necesidad, aportan un conocimiento, un dinamismo y una capacidad de acción que en la economía actual significa mucho. El accionariado es diverso, es muy plural y es un accionariado que ha entendido que estamos en un proyecto que trasciende la visión puramente empresarial.

–Si Jealsa o Finsa quieren hacer un PPA con una eólica y ustedes quieren participar en el proyecto, que la Xunta tendrá que validar a nivel ambiental… ¿no ve usted posibles conflictos de interés?

Va a ser una compañía que se gestione bajo los más estrictos estándares de transparencia. Tenemos mucha experiencia en hacerlo así. Todos los procesos que tengan que ver con la adjudicación de energía tendrán esos mismos estándares. Los conflictos de interés, en realidad, en el mundo empresarial, pueden existir, pero cuando las organizaciones tienen una gobernanza clara también tienen mecanismos para resolver esos conflictos.

–Tomarán ustedes participaciones minoritarias en proyectos. No van a ser los que manden ¿Cómo van a garantizar un impacto positivo en el territorio?

Es un camino que tenemos que andar. Nacemos con una visión global, no tenemos una visión proyecto a proyecto, debido a dos factores: la Xunta es el primer accionista, por lo que garantiza el interés general; y, a su vez, tenemos accionistas que sostienen más de 21.000 empleos y aportan 10.500 millones de PIB al año, por lo que también tenemos una visión industrial. Esta visión global nos va a permitir encontrar oportunidades de colaboración entre proyectos que es más difícil desde una perspectiva aislada. Nos va a permitir ser flexibles y encontrar la mejor oportunidad de repercusión en el territorio en cada uno de los proyectos que participemos.

–¿Van a buscar sinergias entre proyectos, entonces?

Sin duda. La transformación a la que se enfrenta la economía necesita una visión global. Si vemos la transformación del proceso de descarbonización de una manera aislada, impacto a impacto, es mucho más difícil encontrar soluciones. La transformación que tiene que hacer la economía gallega es global.

–Sabe usted que hay una importante alarma social con la implantación de parques eólicos y con la minería. Ustedes van a tener que lidiar con eso.

Es un reto mayúsculo, pero yo creo que vale la pena. Al final la solución es razonablemente sencilla. Tenemos que implementar mecanismos en los proyectos en los que estemos que realmente hagan permeables esos beneficios a los ciudadanos que están en su entorno. Las estrategias serán distintas según la tecnología con la que estemos trabajando. Tendremos que conseguir precios competitivos de la energía para el entorno de los parques, sin duda. Tendremos que incorporar a las industrias de los lugares dentro del desarrollo de los proyectos. Tendremos que aumentar la huella industrial de las actividades mineras intentando cerrar ciclos de producción. Mantener el conocimiento en Galicia, como algo aún muy conceptual que habrá que llevar a la práctica, también es un beneficio. Un proceso de transformación como el que está atravesando la economía gallega está lleno de retos y oportunidades. Aquí tenemos los recursos y algo muy importante, la capacidad técnica, una parte de la cuál que está en las universidades gallegas y en pequeñas empresas. Nuestra misión es ligar estos ámbitos, que nos va a permitir vislumbrar oportunidades que ahora aún no vemos.

–Recursos de Galicia está naciendo con la Xunta como impulsor y hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Ese apoyo puede cambiar. ¿Le preocupa o no piensa demasiado en ello?

Ahora mismo lo que tenemos que hacer es trabajar por Galicia y cumplir con nuestro objeto social. Estamos teniendo un amplio consenso en la sociedad de que un instrumento como este es útil y necesario.

–Pues José Ramón Gómez Besteiro, el candidato del PSdeG, ha dicho que son ustedes un chiringuito… ¿qué le parece?

En estos momentos me quedo con la acogida que está teniendo Recursos de Galicia en la sociedad civil que es muy buena, y con el compromiso de los empresarios gallegos con la compañía y el futuro del territorio. Creo que es lo que nos toca, quedarnos con eso y trabajar para demostrar que Recursos de Galicia es un instrumento útil.