Ence: el Gobierno pide a la Xunta terrenos viables para trasladar la fábrica

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que su deseo es que Ence se quede en Galicia, a poder ser en la provincia de Pontevedra. Ese es el mensaje que trasladó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien culpó a la Xunta del tiempo «perdido» para encontrar una ubicación alternativa a la actual para la planta.

Es una tarea que no se presume sencilla, pues la pastera ha asegurado que no existe ninguna ubicación alternativa a Pontevedra y el propio Ejecutivo gallego, por boca del vicepresidente Alfonso Rueda, reconoció en verano que no tenía ningún lugar alternativo a Lourizán para trasladar la fábrica.

La prórroga de la concesión de Ence en la ría, concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue tumbada por la Audiencia Nacional. La compañía está a la espera del recurso que presentó ante el Supremo, que podría desembocar en el cierre de las instalaciones si se confirma la invalidez de la prórroga.

«Que la Xunta nos diga terrenos factibles y viables para trasladar la planta de Ence«, pidió Miñones, para quien se han «perdido seis meses». «Si eso lo hubiésemos tenido al mes siguiente, estaríamos ya con el estudio de detalle para ver la posibilidad y la realidad de esa propuesta y, por tanto, ver la financiación de dónde podríamos sacarla y hacer la realidad lo que todos queremos, que Ence se quede en Galicia, a poder ser en la provincia de Pontevedra».