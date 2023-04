Eólica Marina: Capital Energy desvela cómo será el parque con el que compite con Ferrovial e Iberdrola en Lugo

Tras la aprobación por parte del Gobierno central de los POEM, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo que delimitan los espacios en la costa en los que será posible el desarrollo de tecnología eólica marina, la carrera offshore se recrudece en España en general y en Galicia en particular. Si esta semana IberBlue anunció la intención de desarrollar dos parques contiguos entre A Guarda y Portugal que sumarían casi 2.000 megavatios de potencia, este jueves, la página de evaluaciones ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica revelaba la apuesta que los de Capital Energy han hecho en A Mariña lucense.

Leer más: Capital Energy se alía con una constructora para su boom con la eólica y la hidráulica en Galicia

Los de Jesús Martín Buezas quieren levantar un parque de eólica marina en As Rías Baixas. Por su localización, cuando se lleven a cabo las subastas de potencias y espacios –en el sector creen que las mismas podrían comenzar hacia final de año– tendrá enfrente tanto a la joint venture participada por Amper y anteriormente citada como a Ferrovial, que han presentado proyectos para la zona de A Guarda. No obstante, no es su única apuesta en Galicia. La energética madrileña también ha llevado ante los de Teresa Ribera una propuesta para construir un parque de 510 MW de potencia en A Mariña, entre las provincias de A Coruña y Lugo. Según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, la intención es que el mismo tome tierra a través de la subestación de Xove. Un enganche a la red muy concurrido, si se tiene en cuenta que los proyectos presentados con anterioridad por Iberdrola, Cobra, Ferrovial y la andaluza Abbey Energy también apuestan por esa subestación.

La intención de la energética, recientemente favorecida en cuanto a los proyectos de eólica terrestre que han recibido luz verde por parte de la Xunta de Galicia, es levantar un parque que se ubicaría en las áreas del POEM Nord 3 y Nord 4 y que tendrían una superficie total aproximada de 84 kilómetros cuadrados, entre la Costa Ártabra y Estaca de Bares. El punto más próximo a la costa se encuentra a unos 23 kilómetros de Cabo Ortegal.

Propuesta de ubicación del parque eólico marino Breogán. Fuente: Capital Energy

La potencia total del parque, denominado Breogán, será de 510 MW que se obtendrá a partir de 34 aerogeneradores de Vestas con turbinas de 15 MW. Tal y como explican en la memoria del proyecto “la capacidad total de parque podría variar en función de la capacidad a subastar por parte de la Administración”.

Punto de conexión

El punto de conexión a la red seleccionado es la subestación eléctrica Xove (400 kV), donde, según la documentación presentada, sería necesario acometer una ampliación con equipos de transformación que permitan elevar la tensión de 220 a 400 kV. La elección de este punto ha quedado justificado» por su capacidad actual de 268 MW y por su proximidad a la costa y al parque». Sin embargo, la compañía señala que «este punto de conexión puede llegar a ser diferente en función de la propuesta que haga la Administración en el momento de la subasta».

El cableado marino de 220 kV que parte de la plataforma offshore y que conectará con tierra tendrá una longitud de unos 63,4 km. A partir de ahí, el tramo terrestre hasta Xove, que contemplaría el paso por otra subestación de compensación y maniobra, contaría con una longitud de 3,6 km.

En cuanto a la plataforma sobre la que se levantarán los aerogeneradores se ha elegido un modelo semisumergible de acero que contará con una “disposición de tres columnas flotantes una celosía formando un triángulo equilátero”. Esta configuración, según explican, permite utilizar una de las tres columnas que aportan flotación como soporte del aerogenerador.