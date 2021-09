“La comparativa es brutal: hay 12.000 viviendas turísticas en Galicia y solo 4.200 para alquiler tradicional»

Tras año y medio de pandemia, el mercado inmobiliario gallego muestra las mismas tendencias que antes de la crisis sanitaria: una fuerte demanda en el mercado del alquiler por las dificultades de financiación y el insuficiente poder adquisitivo de las familias; una evolución alcista de los precios por la escasez de oferta debido a la derivación de viviendas al mercado del arrendamiento vacacional; y una actividad muy concentrada tanto en el alquiler como en la compraventa en las áreas de influencia de las urbes y en las localidades de costa.

Así lo explica el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, quien destaca, pese a todo, el dinamismo que han tenido municipios como Sanxexo u Oleiros, “nuestras Marbellas gallegas”, durante el verano. El empresario explica que hay tres veces más viviendas en el circuito del alquiler vacacional que el alquiler tradicional y asegura que la mayor parte de la obra nueva que se está desarrollando en la comunidad depende, “directa o indirectamente”, de fondos de inversión.

¿Qué zonas han destacado en la compraventa de vivienda durante el verano y cuál es el perfil del comprador?

Sin duda los municipios de costa encabezados por el área de Sanxenxo, el área de Vigo, el área de Oleiros, el área de A Coruña y A Mariña lucense, por este orden. El perfil de comprador es de personas entre 35 y 55 años, de clase media-alta y que adquiere vivienda habitual o una segunda residencia para su disfrute o para rentabilizarla en el mercado de viviendas en alquiler, tanto vacacional como alquiler tradicional.

¿La elevada rentabilidad de los pisos turísticos está provocando más compras para derivar los inmuebles hacia el mercado de arrendamiento de vivienda vacacional?

Por supuesto. Lo estamos viendo en la capital de Galicia, Santiago, y sobre todo en las áreas de Vigo y A Coruña, con Sanxenxo y Oleiros como nuestras Marbellas gallegas. También en A Mariña por tener en esa área los mejores precios en viviendas residenciales. En estos momentos hay más de 12.000 viviendas vacacionales en el circuito de comercialización frente las 4.200 viviendas en el circuito de comercialización de alquiler tradicional. La comparativa es cristalina y brutal a la vez.

Un informe de Fegein avanzaba precisamente esto respecto a Oleiros y Sanxenxo, que se situaban como dos de los municipios con mayor actividad ¿Qué tipo de viviendas se están comprando o alquilando y qué perfil de comprador se siente atraído por estos territorios?

Sanxenxo y Oleiros son nuestras dos especiales Marbellas cara al exterior y reclamo de clientes nacionales y extranjeros, principalmente portugueses, franceses, ingleses y del Norte de Europa. El perfil de comprador es el de personas de clase media alta y con un poder adquisitivo superior a la media. Jubilados de otras comunidades, principalmente de la comunidad de Madrid y de Castilla-Leon, pero también del País Vasco. Debemos meter nuestras Marbellas en el circuito de comercialización de la UE como reclamo para todos los municipios de nuestra comunidad. Que nos conozcan, que vengan y que adquieran aquí su vivienda habitual o residencial.

¿Qué papel están jugando los fondos de inversión en el mercado inmobiliario gallego?

Son, a día de hoy, los dueños de casi todo lo que se construye directamente o indirectamente a través de sus propias promotoras. Por esto mismo, desde el sector nos estamos articulando en gestoras de cooperativas de viviendas para no perder terreno. Yo mismo he puesto en marcha NAVIABI para optar al concurso de suelo de más de 300 viviendas unifamiliares pareadas y adosadas en el Pau de Navia en tres polígonos de suelo público.

¿La pandemia y el teletrabajo han provocado una reactivación del mercado en las zonas rurales o la actividad sigue concentrándose en los núcleos urbanos y costeros?

Me encantaría decir, por ser del interior del interior de Galicia, de Ourense, que el rural emerge con fuerza en la demanda. Pero debo ser riguroso y con los datos en la mano la demanda se concentra en las áreas de influencia de las 7 grandes ciudades, principalmente en Vigo y A Coruña. Las ventas efectuadas en municipios del rural que no están en costa o colindantes a las ciudades son testimoniales. Donde no hay o existe una deficiente banda ancha de Internet o deficientes comunicaciones, pues tampoco se materializan operaciones.

Una de las cuestiones sobre las que viene alertando Fegein es sobre las tensiones en el mercado del alquiler y el progresivo descenso de la oferta de viviendas en este circuito. ¿Podemos esperar una reducción en los precios en los próximos meses o continuarán en aumento?

A día de hoy todo apunta a nuevas tensiones en los precios de la vivienda en arrendamiento en los próximos meses debido a una demanda que sigue creciendo y una oferta menguante, sumado a un endurecimiento de las condiciones en las garantías contractuales debido a los vaivenes legislativos respecto a intervención de los precios de alquiler y un desequilibrio de las garantías entre arrendatario y arrendador. No hay seguridad jurídica y sí mucha impunidad como es el caso de las ocupaciones de viviendas y todo lo negativo y perjudicial que ese problema conlleva. Y en este punto les recuerdo al Gobierno bipartito de este país que la vivienda no es un mercado persa.