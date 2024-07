Estrella Galicia se expande en el Mediterráneo de la mano de la saga empresarial de los Serratosa

En su última presentación de resultados, el pasado junio, el presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, indicó que al horizonte del grupo dueño de Estrella Galicia sigue siendo el de “crecer”. “Vamos a seguir haciéndolo y que el eje de la internacionalización sea importante. También vamos a intentar alguna operación inorgánica”, dijo el también presidente del Instituto de la Empresa Familiar. Dicho y hecho, este jueves, la compañía coruñesa anunció su entrada en el capital de Tyris, una discreta cervecera artesana con base de operaciones en Valencia y controlada por Zriser, el holding inversor de los hermanos Pablo y Ana Serratosa, miembros de una saga empresarial de relumbrón en donde se entremezclan nombres y negocios como los de Cementos Portland, Air Nostrum o Gamesa.

La compañía coruñesa no ha querido dar muchos datos sobre su desembarco en el capital de Tyris. Tanto es así que no han revelado su posición en el capital de la compañía. Desde 2014, los Serratosa controlan el 69,7% de la cervecera, una participación con un valor en libros de 1,2 millones de euros. Idéntico porcentaje es el que manejan en Tryp on Tap, un local de hostelería en el centro de la ciudad del Turia en el que se pueden degustar sus diferentes tipos de cerveza con una variada oferta gastronómica. Esta participación, según las últimas cuentas anuales de Zriser, las correspondientes al ejercicio 2022, estaría valorada en algo más de 200.000 euros.

Distintas magnitudes

Estrella Galicia aborda esta operación tras un 2023 en el que disparó sus métricas. Incrementó sus ventas un 14,5%, hasta los 829 millones de euros, y estiró su beneficio neto casi un 30%, hasta los 107 millones de euros. Reina de los márgenes en el sector, las ganancias de la empresa familiar coruñesa estuvieron el pasado año casi prácticamente a la par del gigante Mahou. Con unas ventas de 500 millones de litros de cerveza, además de 230 millones de litros de agua, este año puede ser el de su gran salto de escala, ya que se pondrá en marcha su nueva fábrica en el municipio coruñés de Arteixo. Esta instalación podrá alcanzar en un futuro un máximo de producción de 1.000 millones de litros anuales.

Las métricas de Tyris son infinitamente más discretas pero la operación tiene su aquel, precisamente porque es la primera vez que la compañía coruñesa desembarca en una cervecera craft en España. Desde la compañía indican que, con esta operación, suma esta marca local a su portfolio craft, del que también forman parte la portuguesa Nortada y la irlandesa O´Hara´s. En estos dos casos, el grupo cervecero también posee participaciones.

La última operación de este tipo fue la de Nortada, en el año 2019, una cervecería artesana con una producción anual de unos 600.000 litros de cerveza y una facturación de unos dos millones de euros. Los coruñeses se hicieron con cerca de un 49% del capital de Fábrica de Cervejas Portuense. Aunque, en esta ocasión, las partes guardan silencio sobre el porcentaje adquirido, los de Ignacio Rivera indican que las previsiones de Tyris pasan por alcanzar una producción para este año de unos 500.000 litros de cerveza y unas ventas de 1,7 millones de euros.

«Consolidar presencia en el Mediterráneo»

En 2022, último año del que hay cuentas disponibles en el Registro Mercantil, la cervecera Tyris contaba con unos activos de algo más de dos millones de euros, alcanzando una cifra de negocios de 1,2 millones de euros. Ese ejercicio, la compañía, apretada por la subida de los costes energéticos y las materias primas, vio cómo sus pérdidas se incrementaban desde los 274.000 a los 577.000 euros.

Pero, a pesar de sus métricas, teniendo en cuenta la comunicación enviada a medios, la alianza busca que ambas marcas ganen presencia. Pablo Serratosa, el presidente de Zriser, indicó: “Estamos entusiasmados con esta alianza estratégica con Hijos de Rivera. Creemos firmemente que el conjunto de Estrella Galicia y Tyris beneficiará a ambas organizaciones y permitirá consolidar, más si cabe, la fuerte presencia de ambas en todo el arco mediterráneo”.

Por su parte, Ignacio Rivera destacó que “el éxito de esta alianza que hoy celebramos es resultado de la conexión compartida con Tyris en torno a valores comunes”. “Damos este paso con la intención de trabajar juntos para crecer y aportar valor al mercado”, añadió.

El músculo de los Serratosa

Lo cierto es que los Serratosa tienen músculo para el crecimiento. El grupo Zriser cerró 2022 con unos activos de 170 millones de euros y con un patrimonio de 118 millones. Con una cifra de negocio que rondó los 70 millones de euros (alcanzó los 105 millones en 2021), el beneficio consolidado del ejercicio se disparó desde los 3,7 a los 7,8 millones de euros. La clave del crecimiento está en la desinversión en el fabricante de paneles de techo THU a la irlandesa Kingspan, lo que le generó, según la documentación consultada por este medio, un beneficio de 15,4 millones de euros. El holding ha encadenado ventas exitosas en los últimos años, como la de Clínica Baviera, que le generó unas plusvalías de cerca de 4 millones de euros.

Además de Tyris, Zriser tiene un portfolio fuertemente diversificado con empresas, en su mayoría, con base de operaciones en Valencia. En cartera cuenta con Alción, de fabricación de productos de envase de plástico, Tayg, de productos de inyección de plástico, Punt, de producción de mobiliario o la ingeniería Inrema en el terreno industrial.

Pero, además, los hermanos Serratosa también invierten en grandes inmuebles como es el caso del edificio Mediterráneo, Ayuntamiento 27 o Alfahuir, también en Valencia. La marca de cosmética catalana Cocunat o la tecnológica especializada en IA Solver son otras de sus participadas. Además, el grupo controla también, con una participación de más de un 70%, la gestora de fondos NAO, con un patrimonio de unos 150 millones.

Los nuevos socios

Los nuevos socios de Estrella Galicia proceden de una familia de tradición empresarial. No en vano, su bisabuelo y su abuelo fundaron Cementos Portland, que 1992 fue vendida a Cemex en la mayor operación realizada aquel año en toda Europa. Posteriormente, los Serratosa Luján crean el grupo empresarial Nefinsa con la cual fundan Air Nostrum y la compañía de retail móvil Nefitel, además de desembarcar en el capital de Gamesa y adquirir un 45% del grupo Uralita. No obstante, en 2007, los hermanos Pablo y Ana decidieron salir del conglomerado familiar y fundar su propio holding inversor.

“Grupo Zriser nace en 2007 por iniciativa de los hermanos Ana y Pablo Serratosa Luján, que decidieron salir del accionariado de Nefinsa y cambiar su estrategia de gestión del patrimonio familiar. Esta decisión inició una nueva etapa en la planificación de su gestión de activos, que hasta ese momento estaba basada esencialmente en adquisiciones e inversiones empresariales, para evolucionar hacia una estrategia de inversión y distribución de activos basada en tres grandes áreas: Inversión inmobiliaria, Adquisiciones industriales e inversiones financieras”, exponen en el propio informe de gestión de las cuentas de su vehículo de inversión. Ahora, son los nuevos socios de Estrella Galicia.