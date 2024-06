Ignacio Rivera (Estrella Galicia): “Queremos crecer, diversificar producto e invertir de forma inorgánica”

Hijos de Rivera se marcó el pasado año un crecimiento de doble dígito en beneficios y ventas a pesar de no tener en funcionamiento aún la fábrica de Morás, en el municipio de Arteixo, con la que, una vez a pleno rendimiento, podría alcanzar una producción de 1.000 millones de litros de cerveza. En su primera fase, y según indicó este miércoles el presidente de la compañía, Ignacio Rivera, “la capacidad de crecimiento será de en torno a los 100 millones de litros”. Una cantidad que no es menor en un momento en el que, por primera vez, el grupo coruñés ha logrado sobrepasar los 500 millones de litros de cerveza vendidos, un 5,3%.

La compañía, que por primera vez ha tenido que recurrir a crédito bancario debido a la fuerte inversión para acometer la planta de Morás, de unos 265 millones de euros en conjunto, indica que su horizonte sigue siendo el de crecer. Crecer, internacionalizarse y diversificar su oferta, incluso con inversiones de forma inorgánica.

«Que la cerveza pese menos»

Rivera explicó que, de los 820 millones de euros facturados, la cerveza aporta el 80% de las ventas del grupo. “Hay que diversificar mercados y que la cerveza pese menos”, explicó, además de destacar la intención de Hijos de Rivera de establecer una división diferenciada de vinos, tras el crecimiento experimentado el último año en el que, por ejemplo, adquirió la bodega Grandes Pagos, en manos del expresidente del Celta, Carlos Mouriño.

Rivera reconoció que el próximo año tendrá una complicación añadida debido a que, con la factoría de Morás ya en funcionamiento, el grupo tendrá que comenzar a amortizar la deuda. Sin embargo, una vez superada la digestión de Morás, a partir de 2027, la compañía estará en disposición de plantear un nuevo plan estratégico. “Sí que vamos a intentar seguir creciendo y que el eje de la internacionalización sea importante. Vamos a intentar alguna operación inorgánica”, dijo el ejecutivo, que destacó que, afortunadamente, “por ahora tenemos un nivel de deuda que no nos presiona mucho”.

Brasil, en barbecho

Hijos de Rivera, por tanto, apuesta por seguir creciendo, pero con sentidiño, lo que hace que, de momento, la planta que tenía proyectada en Brasil continúe en stand by. El año pasado, Rivera indicó que la intención de la compañía era acometer la construcción de su primera factoría en el exterior a partir de 2025. No obstante, este miércoles explicó que “el proyecto de la planta aún no está para iniciar”. “Seguimos teniendo los terrenos, el sitio que hemos escogido por muchas razones pero ahora no vamos a invertir. Ojalá lo hagamos en cuanto hayamos hecho la digestión de las amortizaciones de Morás”, explicó, para indicar que el mercado brasileño, no obstante, sigue al alza.