Eva Cárdenas seguirá asesorando a Sargadelos desde Madrid

Eva Cárdenas mantendrá su relación laboral con el histórico grupo de cerámica Sargadelos al margen de su eventual traslado a Madrid, un hecho que se deriva del ascenso de su pareja, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del PP a nivel estatal. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la compañía a Economía Digital Galicia.

Si bien Cárdenas saltó a los medios de forma masiva hace unos años, al comenzar una relación con el presidente de la Xunta de Galicia, la ejecutiva era ya muy conocida en el ámbito empresarial gallego por su etapa como directora de Zara Home, en el imperio Inditex, entre los años 2003 y 2018. Entonces, abandonó el imperio textil con una indemnización que habría sobrepasado los dos millones de euros.

Desembarco en Sargadelos en 2020

Fue en 2020, el año de la pandemia, cuando Cárdenas dio el salto a Sargadelos como asesora externa. La incorporación de la ejecutiva se produjo en un momento de renovación del patronato del grupo cerámico, que pretendía intensificar sus acciones para divulgar la cultura industrial de la compañía, así como los valores tradicionales de la cultura gallega. Sin embargo, la Xunta de Galicia decidió abandonar este órgano, en el que contaba con representación. En el Parlamento de Galicia, el propio conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez –que formaba parte del patronato de la compañía junto a Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturales– justificó este movimiento por el hecho de evitar “usos torticeros” por parte de la oposición.

En una reciente entrevista publicada en El Progreso, el presidente de la firma, Segismundo García, indicaba que estaba “muy contento” con el trabajo desempeñado tanto por la empresaria como el resto del equipo directivo. En declaraciones al medio lucense reconoció que le molestó el hecho de que, cuando contrató a Cárdenas, se vinculase siempre su figura a la del presidente gallego. “Primero, porque es algo que no le hace justicia a ella, porque aparte de que sea la compañera de Núñez Feijóo, es una ejecutiva con una trayectoria importante. Segundo, tampoco le hace justicia a Sargadelos, porque hay un equipo desde antes de su llegada que ya lo estaba haciendo bien”, explicó entonces.

Sargadelos, ingresos en ascenso

Lo cierto es que el grupo lleva ya años en ascenso, incluso a pesar de la pandemia. La compañía cerámica suspendió pagos en 2014, con un pasivo de cinco millones de euros. Hubo que esperar hasta el ejercicio 2018 para que regresase a la senda de los beneficios, de los que no se ha apeado desde entonces, incluso a pesar del hachazo del Covid.

Aunque el grupo no consolida resultados, se puede obtener una radiografía aproximada de su situación con el balance de sus principales activos remitido al Registro Mercantil. Los últimos datos oficiales son los de 2020. Entonces, la sociedad Cerámicas do Castro, que engloba el negocio fabril situado en el ayuntamiento coruñés de Sada, vio cómo la cifra de negocios cayó de 1,8 a 1,2 millones de euros. El beneficio neto, no obstante, mejoró a pesar de la crisis del coronavirus: de 94.000 a 253.000 euros (el resultado de explotación se incrementó hasta los 351.000 euros).

La sociedad Fábrica de Cerámica de Sargadelos, que comprende la factoría de Cervo (Lugo), también logró mantenerse alejada del rojo. Los ingresos retrocedieron un 36% hasta los 1,9 millones de euros, mientras que el beneficio neto se quedó en cerca de 60.000 euros.

A falta de conocer los resultados oficiales de 2021, esas mismas fuentes destacan que el año pasado volvió a mejorar sus resultados sin tener, además, que acudir a ningún crédito ICO del Gobierno por causa del impacto del coronavirus.

Otros negocios en Galicia

Al margen de su trabajo como asesora externa de Sargadelos, la empresaria y pareja de Núñez Feijóo, también posee un negocio inmobiliario con sede en A Coruña, la ciudad en la que residía de forma habitual la pareja. Se trata de Niebla Azul, un sociedad aún discreta que también logró cerrar el año de pandemia con beneficios. La cifra de negocio se incrementó de 52.840 euros en 2019 a 131.485 euros en 2020. Ese ejercicio anotó sus primeros beneficios: 52.891 euros frente a las pérdidas de 19.495 euros de 2019, el año de su constitución.

Según sus últimas cuentas oficiales, a cierre de 2020, el patrimonio neto de la compañía era de 3,14 millones de euros, con unos activos de 3,5 millones.

Recientemente, en un programa de televisión, Núñez Feijóo reconoció el cambio que supone para él y su familia el traslado a Madrid, teniendo en cuenta además que la pareja tiene un hijo de cinco años. “Es duro”, reconoció.