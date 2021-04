Feijóo plantea el traslado de Ence con fondos europeos

Como intentando convencer a su audiencia, Alberto Núñez Feijóo insistió en que esta vez es verdad: si nada cambia, Ence cerrará la fábrica de Pontevedra. El presidente de la Xunta lanzó la advertencia horas antes de que se reúna en Madrid la mesa de trabajo sobre el futuro de la planta.

«O el Gobierno cambia de opinión o, esta vez, Ence cierra. Comprendo que haya mucha gente que tenga dudas, porque llevamos tanto tiempo hablando de eso y nunca se produjo… Pues tengo que decir que con la información que poseo y con el análisis jurídico que hizo la Xunta y con la posición del Gobierno central en este momento hay un riesgo evidente de cierre definitivo de Ence«, insistió Feijóo.

La compañía está pendiente de la Ley de Cambio Climático aprobada en el Congreso con la abstención de su propio partido, que no se opuso a pesar de los mensajes de los populares gallegos sobre el daño económico que provocará a la industria ubicada en la costa de Galicia, en el caso de Ence, junto a la ría de Pontevedra.

Feijóo ha pedido al Gobierno que “dejen las cosas como están”, en referencia a la prórroga de la concesión que concedió Mariano Rajoy a la pastera hasta 2073. «En este momento Ence tiene una concesión», concluyó el dirigente autonómico, reprochando al Ejecutivo que su ley introduce “dificultades” para la continuidad de la factoría.

Feijóo retoma la idea del traslado que Ence rechaza

El presidente de la Xunta también ha especulado con la posibilidad de trasladar la factoría, una solución que la compañía descarta desde hace tiempo, alegando que no existe otra ubicación posible en Galicia para las instalaciones. El PP parecía concordar con esta tesis, pero este miércoles Feijóo ha defendido una postura intermedia.

El líder de los populares gallegos subrayó que la propuesta de la Xunta es «de entrada no cerrar» la fábrica de papel de Lourizán, pero sí moverla «dentro de algún tiempo» a un lugar «más adecuado» del que está, eso sí, si hay fondos europeos. «De entrada Ence no puede cerrarse en este momento, lo cual no significa que si hay fondos europeos y si hay interés por invertir se pueda poner una pastera dentro de algún tiempo en un lugar más adecuado del que está«

«No creo que haya ningún gallego al que le gusta que Ence esté en las inmedicaciones de la ría de Pontevedra» Alberto Núñez Feijóo

«En este momento, necesitamos no cerrar la única industria de transformación en pasta de papel que compra a 5.000 familias madera todos los años, que emplea a centenares de camioneros que entran y salen todos los días de la factoría y que supone más de un 50% de los tráficos del puerto de Marín», argumentó.

También señaló que «en estos momentos unos 16.000 puestos de trabajo» están cuestionados por «decisiones del Gobierno central» y en el caso de Ence ha agregado que no cree «que haya ningún gallego que le guste que esté en las inmediaciones de la ría de Pontevedra», pero que «la mayoría de los gallegos saben muy bien distinguir cuál es lo óptimo de lo bueno».