Inditex se multiplica como lobby en Bruselas: una reunión al mes con la crisis del Mar Rojo y el reciclaje sobre la mesa

Inditex intensifica su actividad lobbista en Bruselas. Los registros del portal del Portal de la Transparencia de la Unión Europea revelan que la multinacional con sede en Arteixo ha mantenido en este 2024 más del doble de reuniones con representantes comunitarios que en los tres años anteriores juntos.

En concreto, han sido siete las reuniones que miembros de Inditex han celebrado con responsables de la Unión Europea a lo largo de lo que va de 2024. Tres de estos encuentros fueron presenciales, mientras que otros dos se realizaron vía online y otros dos por videoconferencia. Todas estas cumbres tuvieron lugar con miembros de los gabinetes de distintos comisarios europeos.

Las últimas, que datan del pasado 26 de marzo, se realizaron con Rozalina Petrova, que formaba parte del equipo del ya excomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, así como con Helena Braun, que integra el equipo de uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič.

Listado de reuniones de responsables de Inditex con miembros de los gabinetes de comisarios europeos

A estos encuentros se suman los celebrados el pasado mes de enero con Camilo Villarino, jefe de gabinete de Josep Borrell (Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad); Nicolo Brignoli, integrante del equipo de Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión Europea al igual que Borrell y Šefčovič); Lucie Rouselle, que forma el gabinete de Didier Reynders (comisario europeo de Justicia desde 2019); y Sonya Gospodinova, jefa de gabinete de Iliana Ivanova, comisaria europeo de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud desde 2023.

Los motivos de las reuniones

De acuerdo a la información pública que figura en el Portal de Transparencia de la Unión Europea, la mayor parte de estas reuniones giraron en torno a la Estrategia europea para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. En concreto, Inditex mantuvo tres encuentros diferentes para abordar esta cuestión.

Mediante esta normativa, Bruselas busca que todos los productos textiles comercializados en la UE sean «duraderos y reciclables, fabricados en gran medida con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos con respeto a los derechos sociales y al medio ambiente”. Se trata de una nueva vuelta de tuerca a nivel normativo para acelerar en una carrera por la sostenibilidad que Inditex ha venido abanderando a lo largo de los últimos años.

Leer más: Inditex tiene caja para comprar más de la mitad de las empresas del Ibex 35

Además de realizar sus aportaciones a esta nueva estrategia europea, Inditex también abordó con representantes comunitarios la «situación en el Mar Rojo y su impacto en el comercio» ante la escalada de la tensión entre Irán y los rebeldes hutíes (Yemen) con Israel. En paralelo, uno de estos siete encuentros de Inditex con las autoridades de Bruselas giró en torno a su servicio Zara pre Owned, la plataforma de segunda mano que ya está presente en 16 países europeos y que en este último trimestre del año aterrizará también en Estados Unidos.

Por último, Inditex, que cuenta con Javier Monteoliva (secretario general y de su consejo de administración) como persona jurídicamente responsable y con Iria Mouzo como encargada de las relaciones con la UE, también abordó la recientemente aprobada Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Con ella se exige que las empresas extiendan a lo largo de sus cadenas de suministro cuestiones como el respeto a los derechos humanos o la protección del medio ambiente.

Tres años en el registro de lobbies de la UE

Inditex se describe en el Portal de Transparencia de la Unión Europea como una compañía que reúne «los elementos esenciales para la creación de moda (diseño, fabricación, logística/distribución y venta en tiendas y online) a través de un modelo con tres pilares clave: flexibilidad, integración y sostenibilidad». El objetivo es «ofrecer a los clientes los productos que demandan con precios asequibles y en el momento adecuado».

La compañía fundada por Amancio Ortega se inscribió en el registro de lobbies de la Unión Europea en junio de 2021. La firma siguió el camino que en su momento ya habían abierto las otras gigantes de la bolsa española como Banco Santander, Iberdrola o BBVA (llevan más de una década presentes en el registro de lobbies) y ha acreditado a un total de seis empleados para acceder a los edificios del Parlamento Europeo. La compañía complementa esta actividad en solitario con la que realiza en algunas de las asociaciones en las que participa, como es el caso de EBCA, Eurocommerce, Policy Hub, UNFCCC Fashion charter, ACT, Ellen MacArthur Foundation, ZDHC, MIT Climate and Sustainability Consortium, Fashion Pact, RMG Sustainability Council (RSC), Organic Cotton Accelerator (OCA), Shift, Euratex, Amfori, and The Conference Board.