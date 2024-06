El ‘dueño’ de Marineda City estalla: «Pagamos un sistema político para que hagan mamarrachadas»

El consejero delegado de Merlin Properties arremete contra la situación política en España. Ismael Clemente ha lamentado la no aprobación de la reforma de la Ley del Suelo, que fue retirada del pleno ante la falta de apoyos para que saliera adelante a las puertas de las elecciones europeas, Clemente cree que debería haber más comunión de intereses y colaboración entre los partidos cuando se trata de aprobar normas necesarias y ha considerado que la oposición debería haberla apoyado.

A este respecto, ha indicado que el PP no la ha apoyado por oportunismo político y que así no podemos estar, «ya que estas bofetadas las recibe en la cara el ciudadano«. «Se han superado desde hace muchísimo tiempo los límites de lo razonable en la disputa política; no pagamos un sistema político con nuestros impuestos para que hagan estas mamarrachadas que perjudican al país«, ha añadido.

Durante un evento organizado por El Economista, Clemente ha coincidido tanto con el vicepresidente de Lar España y presidente de Grupo Lar, Miguel Pereda, y el CEO de Colonial, Pere Viñolas, se han mostrado de acuerdo. Pereda ha indicado que, aunque ninguna ley es perfecta, se está mejor con un Ley del Suelo que con una paralización, por lo que ha pedido amplitud de miras y que prime el interés general por encima de los particulares.

Todos ellos han reconocido además que el mercado de inversión está un poco parado y aún va lento, aunque algunas de las dificultades han ido desapareciendo de la mesa y creen que es pronto para hablar de un cambio de ciclo antes las previsibles bajadas de los tipos de interés.

En el caso de los centros comerciales, han señalado que están funcionando muy bien, gracias al empuje del consumo; y que en oficinas la situación es diferente a la que se vive en Estados Unidos y que en los últimos 5 años ha habido más demanda que históricamente, así como importantes crecimientos de rentas gracias al IPC y de ocupación, según Viñolas

Reconversión de oficinas en viviendas

En paralelo, Clemente ha abierto la puerta a destinar parte de sus actuales activos de oficinas a nuevas viviendas. Sobre este punto, el consejero delegado de Merlin Properties ha indicado que la socimi ha hecho un censo de su stock para ver qué oficinas pueden tener un uso alternativo hacia la vivienda y ha apuntado que un 5 % (70.000 m2) no se han remodelado aún y podrían venderse para residencial.

En este sentido, ha asegurado que el 95% de sus edificios han experimentado inversiones en mejoras (capex) y ya han sido certificados como verdes, mientras que el 5% restante o bien son objeto de inversión para transformarse o bien se venden para residencial, una venta que reduciría estas necesidades de mejora y que podría hacerse por encima de libros.

Clemente ha agregado que, si se flexibilizan los usos «sin chorradas ideológicas», sería espectacular, ya que la sociedad demanda viviendas y hay oficinas que ya no merece la pena transformar y que están «desahuciadas» por el mercado, por lo que aboga por su transformación a residencial.