La buena salud de la consultora de José Blanco: multiplica ingresos y beneficios en un año

La buena salud de la consultora fundada por el exministro José Blanco, que cuenta en su equipo con otros dos expolíticos a los mandos, Alfonso Alonso y Antonio Hernando, queda demostrada en su segundo año de vida, el primero completo si se tiene en cuenta que fue creada como tal en octubre de 2019, con la transformación de otra firma. Y es que Acento Public Affairs, una sociedad limitada que sirve de catapulta de Blanco y sus socios en el sector privado, firmó en 2020 unos ingresos superiores a los 2 millones de euros, con unos beneficios de más de 610.000 euros y repartió dividendos entres sus accionistas.

Con base en el madrileño paseo de Recoletos y delegación permanente en Bruselas, donde se hace lobby, Acento Public Affairs presta servicios de consultoría estratégica, “activación y ejecución de análisis, planes, proyectos en el segmento de las relaciones institucionales y asuntos públicos” en el ámbito local, autonómico, nacional, europeo e internacional para entidades públicas y privadas.

“Acción de interlocución”

El amplio menú de servicios se completa con la “consultoría de negocio y gestión para empresas y organismos públicos y privados para la mejor eficacia de su gestión operacional”. Todo eso es la consultora de Blanco, Alonso y Hermando, un despacho de influencias que se presume de su “acción de interlocución en las principales instituciones del Estado”.

Creada en octubre de 2019, se puede decir que su primer año completo de vida, el 2020, el año del Covid, ha sido especialmente dulce en cuanto a resultados. Los ingresos de la consultora se fueron hasta los 2,1 millones de euros. Su mayor gasto, el de personal (algo más de 800.000 euros), no le impidió firmar un beneficio de explotación, derivado de su propia actividad, de prácticamente 820.000 euros. Aunque la comparación con el año anterior resulte distorsionada, ya que se creó en octubre del 19, ese resultado multiplica hasta por 13 veces el declarado el año de su nacimiento, cuando Acento ya había tenido beneficios, unos 59.000 euros.

Los beneficios y los dividendos

El beneficio neto de Acento Public Affairs en el año del Covid fue de 612.000 euros (declarados 44.000 euros en el breve 2019) y los dividendos repartidos por la sociedad se fueron a 450.000 euros, según las cuentas de la consultora depositadas en el Registro Mercantil. A reservas destinó algo más de 162.000 euros.

Actualmente volcada en la gestión del acceso a los fondos europeos Next Generation, como las grandes consultoras, la firma liderada por el exministro y ex secretario general del PSOE, José Blanco, cuenta con la exdiputada socialista Elena Valenciano en su equipo. Antonio Alonso, que fue ministro de Sanidad con Rajoy y presidente del PP vasco, es el presidente de la firma, y Antonio Hernando, otro ex del PSOE, portavoz de los socialistas en el Congreso entre 2014 y 2017, asume las funciones de director general.

Desde la transformación de Extreme Unit SL en Acentor Public Affairs, son José Blanco y Antonio Hermando quienes actúan como administradores solidarios de la compañía, que tiene un amplio equipo, aunque declara ocho empleados fijos al cierre de 2020, cinco trabajadores el año de su nacimiento. De acuerdo con la memoria de la firma, “el órgano de administración en el ejercicio no ha percibido cantidades que no sean producto del trabajo”.