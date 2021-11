La candidatura de Cabo Ortegal a patrimonio de la Unesco se cruza en los planes de Iberdrola y su eólica marina

Cabo Ortegal podría ser patrimonio de la Unesco. El lugar, donde Iberdola planea construir uno de los dos macroparques eólicos marinos que proyecta en augas gallegas, será una de las propuestas que llevará España ante las Naciones Unidas para su declaración como Geoparque Mundial.

El territorio será, junto con la Costa Quebrada de Cantabria, una de las dos propuestas del país a optar a esta certificación, que en Galicia solamente ostentan las Montañas de O Courel, desde el año 2019. La llegada a la fase final de la candidatura de Cabo Ortegal para ser Geoparque Mundial ha sido desvelada este miércoles en Valdoviño (A Coruña) por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo.

Leer más: Iberdrola paraliza sus nuevos proyectos renovables en plena tramitación de la eólica marina en Galicia

El proyecto de Iberdrola

La compañía de Sánchez Galán anunció a inicios de verano que proyecta construir dos parques eólicos marinos de casi 500 megavatios de potencia en la costa norte de Galicia. El primero estará a unos 13,5 kilómetros de la costa comprendida entre el Cabo Ortegal y el Cabo Estaca de Bares, y el segundo se ubicará a unos 12 kilómetros de la costa comprendida entre el municipio de Cedeira y de Cariño. Serán en total 70 aerogeneradores en un área de más de 250 kilómetros cuadrados.

Ayer, la Xunta pedía al Ministerio de Transición Ecológica que no admita estos dos grandes parques de eólica marina de Iberdrola en Galicia no por estar en contra de su construcción, sino por la falta de regulación sobre el espacio marítimo. En respuesta a una pregunta del BNG en la comisión de Pesca, la directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, explicó que Iberdrola presentó esos proyectos el 17 de junio de 2021, cuando no estaban aprobados los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), que siguen en tramitación –dependientes del Ministerio–.

Cabo Ortegal ya está protegido

El área de Ortegal dispone ya de varios distintivos de protección ambiental, como cuatro zonas de especial conservación, dos de protección de aves, dos Ramsar y dos de humedales protegidos, aunque de recibir el de la Unesco sería este el de mayor rango. El próximo verano está previsto que evaluadores independientes visiten ambas zonas para analizar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos por la Unesco.