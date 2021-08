Un estudio de EE UU pone nombre a los 17 rivales del Aplidin

La Universidad de Michigan (Estados Unidos) da a conocer su listado de fármacos que han demostrado su capacidad para bloquear o reducir la infección del SARS-CoV-2, el virus que provoca el Covid-19.

En el estudio que ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, la Universidad de Michigan utiliza el análisis de imágenes basado en inteligencia artificial de líneas celulares humanas durante la infección con el nuevo coronavirus. Las células se trataron con más de 1.400 fármacos y compuestos individuales aprobados en Estados Unidos, antes o después de la infección viral y arrojaron como resultado la efectividad de un total de 17.

Diez de esos resultados fueron reconocidos recientemente, y siete fueron identificados en estudios previos de reutilización de fármacos, como es el caso del remdesivir, una de las pocas terapias aprobadas para hacer frente al Covid-19 en pacientes hospitalizados. «Tradicionalmente, el proceso de desarrollo de fármacos dura una década, y nosotros no tenemos una década. Las terapias que descubrimos están bien posicionadas para los ensayos clínicos de fase 2 porque su seguridad ya ha sido establecida», afirma el doctor Jonathan Sexton, uno de los autores principales de este artículo que apunta a los rivales que tendría Pharma Mar.

¿Lactoferrina como solución a la variante Delta?

El equipo validó los 17 compuestos candidatos en varios tipos de células, incluidas células pulmonares humanas derivadas de células madre, en un esfuerzo por imitar la infección del tracto respiratorio por el SARS-CoV2. Nueve mostraron actividad antiviral a dosis razonables, entre ellas la lactoferrina, una proteína que se encuentra en la leche materna humana y que también se puede adquirir sin receta médica como suplemento dietético derivado de la leche de vaca.

«Descubrimos que la lactoferrina tenía una eficacia notable para prevenir la infección, y que funcionaba mejor que cualquier otra cosa que observáramos», afirma Sexton. Los primeros datos sugieren que esta eficacia se extiende incluso a las nuevas variantes del SARS-CoV2, incluida la variante Delta, altamente transmisible.

El equipo va a poner en marcha en breve ensayos clínicos del compuesto para examinar su capacidad de reducir la carga viral y la inflamación en pacientes con infección por el SARS-CoV2.