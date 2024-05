KKR logra comprar la red de Telecom Italia tras el fin de su alianza con Telefónica y Amancio Ortega

La Comisión Europea ha dado luz verde sin condiciones a la compra de la infraestructura de red fija de Telecom Italia (TIM) por parte de KKR, el fondo de inversión estadounidense que fue socio de Telefónica y Amancio Ortega en Telxius. En 2022, abandonó la empresa vendiendo su participación a Pontegadea y al grupo que dirige José María Álvarez-Pallete, no sin antes embolsarse grandes plusvalías por la venta de las torres de telecomunicaciones. Aquella operación se cerró por 7.700 millones con el traspaso de la infraestructura a ATC.

Ahora, KKR tiene el visto bueno para volver a invertir en el sector, esta vez con la compra de la red de TIM. Bruselas ha concluido que la fusión propuesta «no generará problemas de competencia en el mercado de servicios de acceso mayorista a la red de banda ancha en Italia y ha autorizado la transacción incondicionalmente», indicó la institución europea en un comunicado.

El análisis de Bruselas

Bruselas ha concluido, en particular, que KRR no podrá restringir el acceso a servicios pasivos como la infraestructura y el poder de mercado de NetCo no aumentará en comparación con el que tienen hoy TIM o FiberCop, una empresa conjunta entre TIM y KKR que comprende la red fija secundaria de la operadora italiana.

Los contratos de largo plazo que existen entre varios actores que quieren acceder a los servicios de red fija, como Fastweb e Iliad, «aseguran que KKR no podrá deteriorar las condiciones para el acceso mayorista o poner fin a ese acceso», señalan las autoridades de Competencia europeas.

Consideran además que la transacción no aumenta la probabilidad de que NetCo y su rival OpenFiber se coordinen ya que la empresa Fastweb seguirá ejerciendo presión competitiva sobre ambas y es probable que NetCo y OpenFiber sigan compitiendo entre sí por nuevos consumidores y el despliegue de la fibra óptica.

Meloni renunció al veto

El consejo de administración de TIM aprobó en noviembre de 2023 la oferta presentada por el fondo estadounidense, de 18.800 millones de euros, a pesar de que su principal accionista, el grupo francés Vivendi (con 23,75 % del capital) consideró que era una operación «ilegítima». Poco después, en enero de este año, el Gobierno italiano dio su beneplácito por considerar que los compromisos que había ofrecido KKR garantizaban la protección de los intereses estratégicos del país.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni renunciaba así a ejercitar su poder de veto para bloquear operaciones sobre compañías consideradas estratégicas como Telecom Italia, en la que un 9,81% del capital está en manos del banco público Cassa Depositi e Prestit