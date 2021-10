¿Más cambios en Euskaltel? MásMóvil estudia la entrada de un socio en la red de acceso a fibra

MásMóvil, el nuevo dueño de Euskaltel tras la opa aprobada este verano, se mueve rápido. La teleco amarilla estudia dar entrada a un socio, con cerca del 50%, en la sociedad que va a crear para controlar la futura red de acceso mediante fibra óptica para el hogar, que llegará a 1,1 millones de hogares en País Vasco, Galicia y Asturias.

MásMóvil ha asegurado, tras la publicación de la noticia adelantada por Expansión, que, aún dando entrada a un socio, su voluntad es la de mantener el control operativo de la red.

Esa red de fibra se desplegará para modernizar la «última milla» (la parte de las redes que conecta los hogares o negocios a las redes de las operadoras) del grupo Euskaltel, que utiliza también para las marcas R en Galicia y Telecable en Asturias, y que en la actualidad es de cable.

Nueva sociedad de 500 millones

Para ello, la teleco quiere crear una nueva sociedad valorada, al menos, en 500 millones de euros, aunque podría aumentar hasta los 700 millones gracias al interés que existe por estos activos y al alto valor que han alcanzado las últimas transacciones.



Esta nueva red de acceso de fibra tendría, además, un alto nivel de uso, ya que daría servicio a aproximadamente el 60% del mercado debido a que la usan Euskaltel, MasMóvil y Orange, que ya tenía un acuerdo previo con la primera marca.

Interesados

Operadores mayoristas de telecomunicaciones como Onivia o Lyntia o fondos de inversión como Infravia estarían interesados en comprar esta nueva sociedad, según Expansión.



La operación sería compatible el compromiso de MasMóvil de no vender ninguna parte de las redes del operador vasco. La semana pasada su primer ejecutivo, Meinrad Spenger, reiteró que la compañía no tiene intención de vender «nada de nada» de las redes del operador vasco, «cero patatero».



La red de transporte de datos es «históricamente un activo importante de Euskaltel y no se va a tocar», dijo Spenger, que remarcó que ya explicó que sí exitía la intención de sustituir el cable de coaxial por fibra así como el «router» de las casas para mejorar la conexión. «Esperamos que a final de año en Euskadi se alcance el millón de hogares» con esta tecnología, dijo.