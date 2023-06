Más de cien afectados en Galicia por la supuesta estafa de Herrero Brigantina

El bufete de abogados Caruncho & Tomé ha presentado esta miércoles la primera querella en Galicia contra el Grupo Herrero Brigantina en representación de los afectados en la comunidad –más de un centenar– por la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Según han informado desde el despacho de abogados, los denunciantes no cuentan con ninguna información sobre los fondos invertidos y sus rendimientos, cifrados en miles de euros ya que este grupo se presentaba como “correduría de seguros que ofrecían productos de inversión con alta rentabilidad”.

Rescate de las inversiones

Desde el bufete de abogados Caruncho & Tomé, socio de la firma Hispajuris, explican que sus «representados solicitaron el rescate de sus inversiones según lo previsto en los contratos y conforme a los importes que figuraban en la documentación suscrita con Grupo Herrera Brigantina».

Según apuntan, esta entidad se comprometió a la devolución en un periodo de 30 días, pero «no se ha devuelto ni un sólo céntimo» mientras que «la desinformación es total y al igual que nuestros clientes, en otras comunidades autónomas ya hay afectados que han presentado querellas, también por estafa e, incluso, por organización criminal».

Afectados en Galicia

Por la política de comercialización realizada, en Galicia se estima que los afectados de Grupo Herrera Brigantina pueden ascender a centenares. De hecho, este despacho presentará nuevas querellas en los próximos días, además de en A Coruña, también en otras ciudades gallegas.

«En el caso de nuestros clientes, no tenemos información alguna de en qué productos se han realizado inversiones con el dinero aportado. Varias de las compañías de seguros que supuestamente avalaban y emitían los productos ofertados por el Grupo Herrero Brigantina han manifestado públicamente que no tienen relación alguna con la entidad y que no comercializan sus productos», explica Carlos Tomé, abogado del bufete.