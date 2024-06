Naturgy fue sancionada por inflar hasta un 167% los precios en la central de Sabón que denuncia Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra Naturgy por un supuesto «incremento abusivo de los precios de producción energética» desde la central de ciclo combinado de Sabón, una tecnología de respaldo al sistema eléctrico y aparentemente fuera de rentabilidad, hasta el punto de que el grupo de Francico Reynés obtuvo el permiso del Tribunal Supremo para cerrar de manera temporal 10 plantas sin apenas uso y mitigar así las pérdidas que le provocan.

La denuncia de la Fiscalía podría abrir un nuevo proceso contra una de las grandes energéticas por manipular el mercado desde Galicia. Antes le sucedió a Iberdrola, que acabó en el banquillo junto a cuatro directivos por, teóricamente, inflar los precios con sus centrales hidroeléctricas, entre ellas las ubicadas en el río Sil, y acabó absuelta por la Audiencia Nacional a principios de este año.

En el caso de Naturgy, al igual que en el de la compañía de José Ignacio Sánchez Galán, la Fiscalía toma como referencia una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya impuso una sanción de seis millones y el abono de una indemnización por sobrecostes de 35,5 millones al grupo, que recurrió contra el superregulador y está a la espera de la resolución judicial.

Naturgy dice que perdió 6 millones en Sabón

El informe de la CNMC señalaba que la presentación de ofertas al proceso de restricciones técnicas con precios inflados entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 reportó a Naturgy un beneficio injustificado de 43,2 millones con su ciclo combinado gallego. En su versión más grave, según la investigación de Competencia, los precios ofertados se situaron hasta un 167% por encima de las ofertas realizadas por la central en el mercado diario. Este sería el pico, ya que habría una importante variabilidad durante el periodo investigado. La planta de Sabón se encontraba unos días «en el entorno del precio de mercado» y otros ofertaba precios que llegaban a duplicarlo.

La Fiscalía asume las conclusiones de la entidad que preside Cani Fernández y señala que pudo haberse producido «un perjuicio ilícito para los derechos e intereses de los consumidores y usuarios del sector eléctrico». La compañía, en cambio, niega haber nunca el precio del mercado eléctrico y asegura que en ese periodo entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 registró pérdidas superiores a los 6 millones en la planta de Sabón.

«Naturgy estudiará el contenido de la querella en cuanto le sea notificada, y realizará todas las actuaciones procesales precisas para demostrar que siempre ha actuado con pleno respeto a la legislación. Según han publicado algunos medios, la querella se basaría en un expediente sancionador previo de la CNMC, que encuentra recurrido ante la Audiencia Nacional, y por tanto, a día de hoy, no es firme», dice la eléctrica.

Las singularidades de Sabón

A pesar del recurso, el informe de Competencia, ya detallado por este medio en su momento, sirve para ilustrar la presunta conducta que la Fiscalía considera un abuso de posición dominante y un delito contra el mercado y los consumidores.

Las restricciones técnicas forman parte del mercado de ajustes del sistema, operando para corregir incidencias en la generación y transporte que puedan afectar al suministro, de manera que se regula la generación y la demanda mediante subidas o bajadas de potencia.

La central de Sabón, según la investigación, habría obtenido el 92,6% de sus ingresos en el periodo de su participación en este mercado, mientras que en el resto de ciclos combinados españoles representó solamente una media del 15% de los ingresos durante el periodo investigado.

En ese tiempo, Sabón fue la central que mayores ingresos obtuvo por megavatio instalado debido, dice el superregulador, «al sobreingreso obtenido por esta central como consecuencia de la energía programada en restricciones técnicas».

La operativa de Naturgy

Competencia señala en su investigación que el ciclo combinado de Sabón ofertó precios muy dispares: entre los 54 €/MWh y los 122 €/MWh en 2019 y en torno a los 85 €/MWh durante 2020, cifras que contrastan con el mercado diario de la misma central, cuando ofertó precios entre 40 y 60 €/MWh.

Vincula estos cambios a la actividad de otra central, la de Endesa en As Pontes. Cuando estaba activa, los precios ofertados por Naturgy eran más bajos. Sin embargo, en el razonamiento de la CNMC, cuando no había competencia para Sabón, la eléctrica disparaba los precios.

Traducido en cifras, las ofertas de Naturgy eran, de media, un 103% por encima de los precios del mercado diario cuando As Pontes no estaba operativa. Cuando el sistema necesitaba del respaldo de Sabón y As Pontes, la oferta era un 78% superior; mientras que, cuando estaban las dos centrales disponibles pero solo se requería de una, los precios propuestos por Naturgy estaban solamente un 34% por encima del mercado diario.

Este proceder ya sancionado por la CNMC supone, a juicio de la Fiscalía, adoptar «de modo consciente y deliberado, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, obteniendo un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, que generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores».