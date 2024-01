Ofensiva sindical contra Navantia en Reino Unido por desviar carga de trabajo a España

La Confederación de Sindicatos de Ingeniería y Construcción Naval vuelven a la carga contra el macrocontrato para el consorcio que encabeza Navantia. Su presidente, Matthew Roberts, ha remitido a Harland & Wolff (el astillero que construyó el Titanic), BMT y a Navantia sendas cartas para pedir documentación adicional sobre cómo se repartirá la carta de trabajo entre compañías.

Las tres firmas resultaron adjudicatarias, a través de su alianza denominada Team Resolute, de las obras de construcción de tres buques auxiliares FSS para la Royal Navy. Se trata de un contrato valorado en 1.600 millones de libras (unos 1.860 millones de euros) con el que Navantia rompió su sequía en concursos públicos internacionales y que dejará una carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz que es vista con recelo desde tierras británicas.

Así se repartirá la carga de trabajo

Según la documentación a la que tuvo acceso Economía Digital Galicia, 14 de los 21 bloques de estas embarcaciones serán construidos en Reino Unido y siete en España«. Es por ello que, pese a que «todo el ensamblaje de los bloques tendrá lugar en Reino Unido», desde la Confederación de Sindicatos de Ingeniería y Construcción Naval claman por un mayor protagonismo de sus socios británicos.

En este sentido, desde los sindicatos recuerdan la promesa del Gobierno británico de generar 1.200 empleos en Reino Unido mediante este programa, pero censuran que el 40% del valor del encargo (unos 740 millones de euros) se irá de las islas rumbo a Cádiz. «El Team Resolute debe publicar ahora su Plan de Contenidos para Reino Unido y su Plan de Social y de Capacitación en el Reino Unido para que puedan rendir cuentas sobre ellos.

«En primer lugar, los trabajadores del Reino Unido deben ver que la carga de trabajo en el Reino Unido con el programa FSS es significativo, como siempre nos lo han prometido desde que supimos que el trabajo no sería exclusivamente en Reino Unido», ha apuntado Roberts en declaraciones al Daily Mirror. «En segundo lugar -prosigue-, debemos asegurarnos de que no haya un desvío del trabajo del Reino Unido a astilleros extranjeros; el trabajo que se asigna y se promete a astilleros del Reino Unido como Belfast y Appledore debe ser terminado en estos astilleros», recalca el dirigente sindical.

El doble impulso a los astilleros británicos

Estas instalaciones recibirán un impulso en forma de una inyección cercana a los 90 millones de euros para modernizar sus instalaciones y ganar capacidad productiva. No en vano, el socio británico de Navantia que compartirá la carga productiva (BMT se encarga de la fase de diseño de las embarcaciones) esquivó la quiebra en 2019 tras ser adquirida por InfraStrata, que desembolsó unos seis millones de euros.

Además de este refuerzo, está previsto que Navantia aporte su know how mediante determinadas delegaciones de trabajadores que se desplazarán hasta suelo británico para comprobar in situ cómo avanzan las obras. «A través del contrato, Navantia compartirá su experiencia en procesos de construcción y el uso de tecnología moderna con socios del Reino Unido. Esto incluye inversiones en software que complementan la inversión de recapitalización en instalaciones, planta y maquinaria», aseguraba el exsecretario de Defensa de Reino Unido, Alex Chalk en una intervención en la Cámara de los Comunes a comienzos de 2023.

Según Chalk, será «un equipo de expertos españoles en construcción naval» el que se establezca en Reino Unido para «garantizar que se cumplan los niveles de calidad y productividad de la construcción». Estos vigilarán tanto los avances en la construcción de bloques como su integración y ensamblaje, una tarea que se centralizará en el astillero de Harland & Wolff en Belfast.