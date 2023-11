Así engorda la cartera de Pablo Isla: sus acciones de Inditex valen 20 millones más que cuando rompió con Amancio Ortega

Hace casi dos años que Inditex afrontó su particular revolución: un vuelco en su cúpula que activó la sucesión de Amancio Ortega. El 30 de noviembre de 2021, la compañía anunció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la marcha de Pablo Isla, dos veces ganador del galardón de “mejor CEO del mundo”, la irrupción de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva de la compañía y el ascenso de Óscar García Maceiras a consejero delegado. La salida del también ex de Altadis no se hizo efectiva hasta el 31 de marzo de 2022 pero, en sus primeros compases, los cambios fueron acogidos con desconfianza por parte del mercado.

La acción cayó ese 30 de noviembre un 6,1%, algo que le supuso a la compañía perder algo más de 5.600 millones de euros de su capitalización bursátil en una jornada. No obstante, pasados casi dos años, queda evidenciado que la salida de Isla no supuso un gran quebranto para la maquinaria de Inditex. A pesar de la guerra en Ucrania, la salida del pujante mercado ruso y la crisis inflacionaria, Inditex ha vuelto a encadenar récord de resultados. En este momento la acción está en máximos históricos, espoleada toda la semana por los informes de las grandes financieras, que pronostican que la textil anunciará, una vez más, techo de resultados el próximo 13 de diciembre, cuando comunicará sus ventas correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal. Además, los grandes bancos sostienen que cuando finalice su ejercicio 2023-2024, a finales de febrero del próximo año, su facturación superará los 36.000 millones de euros (frente a los 32.569 millones de 2022).

En resumen, Inditex ha seguido creciendo estos dos años sin Isla. Pero, del mismo modo, también lo ha hecho el patrimonio del ejecutivo. Por un lado, por la jugosa indemnización que se llevó por parte de la multinacional textil para no irse a la competencia. Por otro, porque sus cargos como consejero y asesor de empresas se han multiplicado en este tiempo en el que, además, el valor de su paquete accionarial en la textil también se ha disparado. En concreto, en este momento, valen 20 millones de euros más que cuando afloró la noticia de su ruptura con los Ortega.

El paquete accionarial de Isla

Según los datos públicos en la CNMV, cuando se anunció la salida de Inditex, Isla poseía un paquete de acciones de casi dos millones de títulos, que representaban un 0,063% del capital de la compañía textil. El 30 de noviembre de 2021, tras revelarse la salida del ejecutivo del grupo y caer sus acciones más de un 6%, el valor del paquete accionarial del madrileño ascendía a unos 55,43 millones de euros.

El pasado viernes, la acción de la cotizada cerró sesión en el IBEX35 intercambiándose a 37,26 euros, con una capitalización bursátil que sobrepasa los 116.000 millones de euros. De esta forma, el paquete accionarial de Isla ascendería ahora a unos 76,7 millones de euros, unos 20 millones más (en caso de que no haya llevado a cabo ventas).

En el cálculo hay que tener en cuenta que cuando salió de la compañía, su volumen de acciones también creció. Y es que se llevó un paquete de cerca de 46.900 acciones como parte de los incentivos correspondientes al segundo ciclo del plan 2019-2023, así como otras 24.400 en este caso por el Plan 2021-2025.

Más de 27 millones de remuneración

Pero más allá de la revalorización de sus acciones, en estos dos años lejos de Inditex, Isla ha continuando incrementando su patrimonio. Hay que tener en cuenta que, según el último informe de remuneraciones de Inditex, Isla se llevó unos 27,2 millones de euros con su salida de la compañía, de los que 23 millones se correspondieron con la indemnización. En concreto, “la indemnización por la terminación de la relación contractual” ascendió a 3,25 millones de euros, mientras que “la contraprestación por su obligación de no competencia post-contractual” llegó a los 19,74 millones.

De ese total de 27,2 millones de euros, 25,7 millones se correspondieron con retribuciones en metálico, además de otros 1,4 millones correspondientes al beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados. Por establecer una comparación, en 2021, el ejecutivo percibió de Inditex un total de 12,4 millones de euros, frente a los 5,8 del año del estallido de la pandemia.

Otros sueldos (conocidos y desconocidos)

A mayores, hay que sumar los importes que habría percibido en este tiempo Isla por su trabajo como asesor y consejero en distintas compañías. No obstante, no en todos los casos esta remuneración es pública. Este mismo año, el ejecutivo renovó un año más como consejero independiente en Nestlé, un asiento al que accedió en 2018. El gigante suizo cuenta con una una junta ejecutiva, conformada por 12 miembros y presidida por Schenider, y una junta directiva de 15 miembros de los cuales 13 tienen carácter independiente.

Según su informe de gobernanza, la retribución de Isla el pasado 2022 sobrepasó los 680.000 euros entre acciones y efectivo.

Pero, además, tras su salida de Inditex Isla también accedió al cargo de presidente del Consejo Rector de IE University y a partir del año que viene también se incorporará al consejo de supervisión del grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann.

Su curriculum se amplió desde su salida de Inditex con el cargo de asesor senior de General Atlantic, empresa a la que accedió en mayo del año pasado y, ahora, con el de Global Senior Advisor de Cinven, puesto al que accederá a partir del próximo 1 de enero (será entonces cuando deje de forma efectiva General Atlantic). Además, también ha sido nombrado presidente de Amara NZero, la antigua filial de materiales eléctricos de Iberdrola y una de las principales distribuidoras de instrumental para autoconsumo solar, que la gestora británica adquirió a Proa en abril por 750 millones.

Se desconoce cuál será su sueldo por este último cargo en Cinven, si bien recientemente Cinco Días publicaba que los emolumentos medios por un cargo de esta responsabilidad en una gestora de fondos de más de mil millones sobrepasan sin problemas el millón de euros anuales al margen de las jugosascomisiones por éxito.

Además, Isla figura en el patronato tanto de la Fundación La Caixa como de la de Amancio Ortega, presidida por su mujer, Flora Pérez Marcote.