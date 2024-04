Pablo Isla gana poderes en Nestlé pero su sueldo ni se acerca al de Inditex

A finales de marzo de 2022, Pablo Isla abandonó Inditex, el grupo que lo llevó a ganar el galardón de mejor CEO del mundo durante dos años. El ejecutivo marchó de Arteixo con una retribución total de 27,2 millones de euros, de los que casi 23 millones se correspondían con las indemnizaciones del grupo. Los de Amancio Ortega decidieron revisar al alza las compensaciones otorgadas así como la cláusula de no competencia por la que, por un periodo de dos años, no podría trabajar en una firma que se dedicase a actividades análogas a la textil. Expirado ese periodo, el también ex de Altadis está ya libre. De momento, acaba de ascender a vicepresidente del consejo de administración de Nestlé, el gigante suizo de la alimentación. Eso sí, los emolumentos a percibir están a años luz.

Nestlé celebró la pasada semana su junta general de accionistas. En la misma, se aprobó la designación de Isla como director independiente principal y vicepresidente del consejo de administración de la compañía suiza además de ocupar el cargo de presidente de la comisión de nombramientos. Por otro lado, mantendrá un asiento en la comisión de gobernanza corporativa de la empresa y en la comisión de retribuciones, que hasta ahora presidía.

Un órgano no ejecutivo

Así, dos años después de su salida de Inditex, Isla gana peso en Nestlé, pero lo hace en un órgano que no es ejecutivo. El ejecutivo madrileño entró en el consejo del gigante de la alimentación en 2018, cuando aún era presidente de la matriz de Zara. Los suizos cuentan con una junta ejecutiva, formada por 12 miembros y liderada por su CEO, Mark Schneider, que accedió al cargo en 2016 procedente de la compañía del sector sanitario Fresenius Group. Al margen, también tiene con un consejo de administración, una junta directiva donde la mayoría de sus miembros son independientes y cuyos mandatos deben ser aprobados por los accionistas anualmente. Ese órgano, no obstante, está presidido por Paul Bulcke. Este ocupó el cargo de primer ejecutivo de la multinacional entre 2008 y 2016, y desembarcó en este órgano cuando fue relevado por Schneider.

Tras seis años como consejero independiente en Nestlé, Isla asciende a vicepresidente del órgano de dirección. Hasta el año pasado, ese cargo lo ocupaba Henri de Castries, histórico ejecutivo francés, expresidente de AXA Seguros y consejero de Stellantis. La compañía anunció el pasado febrero que, tras doce años en la compañía, no se presentaría a la reelección en la junta de accionistas.

El sueldo de Isla

El pasado ejercicio 2023, De Castries recibió un pago de cerca de 800.000 euros al cambio entre cash, acciones y pluses. El segundo sueldo más alto del consejo tras el presidente Bulcke, que en este caso se llevó unos 3,6 millones de euros.

Aunque Isla gana en visibilidad y en peso dentro de la compañía, su ascenso no es meteórico a nivel de retribución, ya que el pasado año lo finalizó con un sueldo que se aproximó a los 700.000 euros. Hay que tener en cuenta, por establecer una comparativa con Inditex, que Marta Ortega tiene un sueldo anual de un millón de euros como presidenta no ejecutiva.

Según los estatutos de la compañía, consultados por Economía Digital Galicia, cada miembro del consejo de administración de Nestlé percibe cerca de 290.000 euros como base, además de unos 16.000 euros para gastos. Por ser presidente de la comisión de nombramientos, Isla percibirá unos 154.000 euros, a los que se sumarán otros 205.000 por ser miembro de la comisión de gobernanza y otros 72.000 por su presencia en la comisión de retribuciones.

El papel que Isla asume es el de intermediario entre la junta directiva y el presidente. “Puede convocar y presidir reuniones de la junta y sesiones a puerta cerrado cuando el presidente no esté presente. Su desempeño es el de asesor del presidente”, expone la compañía.

Los otros cargos de Isla

Al margen de su ascenso en Nestlé, en la actualidad Isla es CEO de Fonte Films, la productora de cine que fundó tras salir de Inditex, y además, desde principio de año es global senior advisor de la compañía de capital riesgo británica Cinven y presidente de su grupo de renovables, Amara Nzero, cargo que, seguramente, le reporta una compensación económica bastante más alta que su ocupación en el grupo de alimentación.

También es consejero del gigante alemán de medios Bertelsmann y se mantiene en el patronato de la Fundación Amancio Ortega y en el de La Caixa.

Sin contar con el millonario sueldo percibido por Isla de Inditex en 2022 debido a su indemnización, en 2021, su último año completo en la textil, se anotó una retribución de 12,4 millones de euros, más del doble que en 2020. El sueldo fue de 3.25 millones de euros, pero sumó 4,875 millones en concepto de retribución variable a corto plazo y otros 1,76 millones a largo plazo, al margen de 2,5 millones de euros a través de acciones.