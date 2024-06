Los casi 50 parques paralizados por el TSXG dispararían un 33% la potencia eólica de Galicia

En lo que va de año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha notificado hasta 96 autos (77 de ellos estimatorios) en los que ha decidido sobre las solicitudes de suspensión cautelar de 52 parques eólicos. De ellos, acordó la paralización de 49. Los mismos, según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, suman en total 1.311 megavatios, que equivalen al 33% de la potencia actual de eólica terrestre instalada en la comunidad.

El alto tribunal gallego comunicó este lunes que acababa de admitir la suspensión cautelar de seis nuevos parques eólicos al concluir la sala en todos los casos que han quedado acreditados los perjuicios que las instalaciones podrían ocasionar a valores ambientales sensibles, así como a la presencia en las zonas en los que se tramitaron de especies vulnerables o en peligro de extinción. Estos seis últimos parques, ahora en stand by judicial, son el Alvite II, tramitado por Capital Energy y con 17,7 MW proyectados y el Estivada, de la misma compañía promotora y con 36 MW. También la ourensana Adelanta Corporación, con el parque Coto Loureira, de 49,5 MW; el Valdepereira, de la lalinense Aerogeneración Galicia, con 24 MW; el Piago, de Naturgy, con 27,6 MW y el Feás, de Galenergy, con 40 MW.

Estos seis parques eólicos se suman a otros 43 más sobre los que el TSXG declaró una suspensión cautelar, siendo el resto los proyectos de Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan, Serra do Punago, Acibal, Monte do Cordal, Dos Cotos, Treboada, Mesada, Legre, Xeada, Serra do Furco, Campo das Rosas y Xesteirón.

Tres parques siguen adelante

En total, la potencia con la que fueron tramitados suma 1.311 MW eólicos, lo que elevaría en un tercio la actual potencia eólica con la que cuenta Galicia que, según datos del Inega, está en la actualidad en los 3.906 MW en la comunidad.

De los 52 parques eólicos sobre los que se han solicitado suspensiones cautelares, el TSXG solo ha salvado a tres: se trata de Vilartoxo, promovido por la madrileña Capital Energy en los concellos de A Baña y Val do Dubra, de 27 MW; Neboada, en manos de la italiana Eni y proyectado en la zona de Valdeorras con 25 MW y Seselle, tramitado por Galenergy en Oza-Cesuras y de 31 MW.

Quejas de los promotores

Estas suspensiones cautelares por parte de la justicia gallega se producen en un momento de división social con respecto a los proyectos eólicos en la comunidad, con colectivos ambientalistas y el BNG, en el terreno político, como grandes críticos a un desarrollo que consideran que no defiende el territorio y la defensa por parte de la Xunta y los promotores. Este fin de semana, con motivo del Día Mundial del Viento, el sector ha reivindicado “una mayor conciencia social” acerca de la necesaria “reactivación de las energías renovables”.

«El año pasado no se instaló ni un solo MW nuevo. A final del ejercicio actual se espera llegar a los 53 MW. En el periodo 2020-24 solo sumarían 153 MW, cuando en 2019 se habían instalado 418. Las cifras de instalación de nueva potencia en los últimos años son demoledoras. Vamos al revés y a contracorriente», indican los promotores.

Capital Energy, Naturgy, Greenalia…

Los 49 parques bajo los que pesa la suspensión cautelar del TSXG están en manos de muchos de los grandes promotores eólicos del sector. El más afectado, según el recuento realizado por este medio, sería Capital Energy, con nueve proyectos paralizados que suman casi 280 MW en total.

La coruñesa Greenalia también promovió ocho parques que ahora se encuentran en suspensión cautelar y que suman unos 190 MW, no obstante, no todos estos proyectos pertenecen ya en la actualidad a la compañía coruñesa, ya que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que al menos dos de ellos, el de As Penizas y Touriñán II forman parte del paquete eólico que vendió el pasado año a Engie, sumando ambos complejos 55 MW.

En lo que va de ejercicio, Naturgy también ha visto cómo el alto tribunal gallego da luz verde a la suspención cautelar de siete parques que, en total, superan los 160 MW.

La ourensana Adelanta Corporación también ha visto tumbados de forma cautelar cinco parques este año que suman un total de 138 megavatios eólicos.

También cuentan con parques paralizados gigantes como Iberdrola, Enel o Acciona, además de Aerogeneración Galicia, Villar Mir, Tasga, Fergo o Norvento.