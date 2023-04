Pedro Campos, el ‘anfitrión’ del emérito, cambia de negocios en un año y abandona la presidencia de North Sails

El rey emérito, Juan Carlos de Borbón, ha regresado a Sanxenxo (Pontevedra) un año después de su primera visita tras su marcha a Abu Dabi despertando la misma polémica que hace doce meses. Mientras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba este miércoles que el Ejecutivo autonómico no contaba con “ningún tipo de comunicación oficial” sobre las actividades que desarrollará en su estancia pero que la misma será positiva en cuenta a la “promoción turística” de Galicia, la líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, advirtió de que cada paseo del exmonarca no hace sino aumentar “la conciencia republicana”. “Es evidente que tiene una fortuna que no está claro cuál es su origen y es evidente que si cualquier ciudadano tuviese un problema con Hacienda, no tendría a la Policía protegiéndolo, sino que iría a exigirle responsabilidades”, opinó la portavoz nacional del BNG.

Leer más: El rey emérito llega a Galicia en plena guerra política por su visita

Mientras el debate se reproduce, la foto fija de la visita a Sanxenxo del exmonarca ha cambiado poco. Su anfitrión en Galicia también sigue siendo el mismo, el regatista Pedro Campos Calvo-Sotelo. De nuevo, el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del equipo Team Telefónica cobra relevancia mediática como eventual casero del emérito, que se alojará el tiempo que dure su estancia en Galicia en la vivienda del deportista y empresario en Nanín.

Lo que sí ha variado con respecto a hace un año es el perímetro de los negocios del regatista que ha abandonado la presidencia North Sails, que se dedicaba a la fabricación de velas en su Cuntis natal.

‘Holding’ inversor y velas

Al margen de su actividad deportiva, Campos cuenta con una millonaria fortuna a tenor de los datos consultados por Economía Digital Galicia del Registro Mercantil. El cuntiense figura como administrador único de Pilón Inversiones, una sociedad de cabecera con negocios de lo más diversificados. Su objeto social va desde la promoción inmobiliaria a la compraventa, alquiler y exportación de embarcaciones deportivas, así como la adquisición de participaciones en toda clase de sociedades civiles, mercantiles e industriales. De ella cuelgan otras sociedades que sostienen negocios de Campos, como Team Campos SL o Team Campos Global Sailing.

El último año que hay cuentas disponibles en el Registro Mercantil de esta sociedad cartera en 2021, cuando el patrimonio neto de Pilón pasó de los 32,2 a los 36,5 millones de euros. La cifra de negocio de la compañía decreció de 1,2 al millón de euros. También el beneficio neto, que aún así continuó en cifras millonarias: se quedó en 4,3 millones de euros frente a los 7,6 millones del ejercicio de la pandemia.

La caída tiene su explicación en que el balance de Pilón de 2020 recogía unos ingresos financieros de 6,3 millones de euros frente a los 132.000 que computó en 2021. No obstante, este último ejercicio se anotó una partida de 4,4 millones correspondientes a “enajenaciones de instrumentos financieros”.

North Sails

No obstante, al margen de su holding, Pedro Campos también era presidente de la sociedad North Sails SLU, dedicada a la fabricación y reparación de velas para embarcaciones. Un cargo que ahora ya no ostenta, según la información del Registro Mercantil.

En 2015, Campos se hizo presidente de North Sails SL, sociedad heredera de la antigua Velas Campos, negocio familiar ubicado en Cuntis. Hace años, llegó a un acuerdo con un gigante del sector, la británica North Sails, que adquirió el negocio. De hecho, la sociedad con sede en el Polígono de A Ran tiene como dominante a NTG Europe UK, domiciliada en Reino Unido.

A pesar del cambio de propiedad, Campos siguió ligado al negocio de las velas ya que en 2015 ascendió a presidente de North Sails SL. No obstante, el mediático anfitrión del emérito cesó tanto de este cargo como del de consejero a finales de septiembre del pasado año.

Arrendador

En cualquier caso, se sobreentiende que la relación de Campos con la compañía británica no ha terminado. Se debe esto a que hasta el momento no solo era directivo de la filial española, sino también arrendador. Lo revelan las últimas cuentas de la compañía, con el empresario aún como presidente. “La nave arrendada en el polígono de A Ran en Cuntis es propiedad de la sociedad Pilón Inversiones SA, sociedad en la que participa uno de los administradores de la sociedad”. En el ejercicio 2021 se realizaron pagos a esta sociedad por importe de 172.718 euros (174.675 euros en 2020).