Pharma Mar recorta sus beneficios a una sexta parte en plena ofensiva contra el Yondelis

Nuevo hachazo a las ganancias de Pharma Mar. La antigua Zeltia ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto por valor de 6,4 millones de euros, una cifra que contrasta con los 34,9 millones cosechados en el mismo periodo de 2022.

La firma que preside José María Fernández de Sousa ha sufrido este nuevo recorte en sus ganancias en un periodo marcado por la ofensiva contra Yondelis (trabectedina). La irrupción de un fármaco genérico ha reducido la aportación del antitumoral a su cuenta de resultados. Según se desprende de la documentación que Pharma Mar ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, Yondelis ha pasado de aportar ventas por valor de 35,9 millones de euros en los seis primeros meses de 2022 a 14,2 millones de euros en el mismo periodo de este año.

«Esta variación es consecuencia del inicio de comercialización en el último trimestre de 2022 del producto genérico (trabectedina), lo que ha

supuesto una importante presión en los precios. Yondelis recibió la primera autorización para su comercialización en el año 2007, por lo que lleva más de quince años en el mercado», destaca la firma.

El efecto Zepzelca

A este factor se suma el estancamiento de Zepzelca mientras Pharma Mar aguarda por la expansión del fármaco en mercados como el europeo. No en vano, el fármaco para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón microcítico en segunda línea ha pasado de generar royalties (comisiones por venta) de 19,9 millones de euros en la primera mitad de 2022 a 21 millones en lo que va de 2023 gracias al tirón comercial del fármaco en Estados Unidos.

Jazz Pharmaceuticals, socia de Pharma Mar, es la encargada de comercializar este antitumoral en un país en el que recibió la aprobación acelerada en verano de 2020. La antigua Zeltia espera recorrer este mismo camino en Europa, en donde todavía no ha recibido la autorización, algo que, no obstante, no le ha impedido obtener ya unas cantidades superiores a las registradas en Estados Unidos.

«El primer semestre de 2023 se han registrado ingresos por importe de 21,0 millones de euros derivados de la venta de lurbinectedina [Zepzelca] en Francia, Austria y España bajo el programa de early access frente a los 11,1 millones registrados en el mismo periodo de 2022″, destaca Pharma Mar sobre esta modalidad bajo la cual puede proveer el fármaco en mercados todavía por explotar.

Ante la evolución de estos dos fármacos que sostienen la práctica totalidad de la cuenta de resultados de la compañía, Pharma Mar ha visto cómo su facturación retrocedía desde los 101,4 millones de euros registrados en los seis primeros meses de 2022 a los 80,2 millones en el mismo periodo de 2023.

Además de esta caída, la compañía ha vuelto a reducir nuevamente su posición de caja neta. La biotecnológica ha pasado de atesorar 192,8 millones de euros por esta vía al cierre de junio de 2022 a rebajar esta cifra hasta los 162,5 millones actuales.