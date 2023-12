Los planes de Amancio López: «Hotusa cerrará el mejor año de su historia y crecerá un 10% en ventas en 2024»

El grupo hotelero Hotusa, del chantadino Amancio López Seijas, cerrará este año con unas ventas de más de 1.400 millones, lo que supone un incremento del 23% con respecto al 2022, y prevé crecer un 10% en facturación en 2024, así como lanzar una marca de alta gama.

Así lo ha apuntado el presidente de la compañía en una entrevista en a EFE en la que ha destacado que la compañía, presente en más de 130 países y con una plantilla de 5.000 trabajadores, cerrará 2023 como «el mejor año de su historia», según López, con un resultado bruto de explotación (ebitda) un 30 % superior al de 2022 y que se aproximará a los 195 millones.

La recuperación de la demanda tras el parón de la pandemia, el buen comportamiento del mercado turístico europeo -donde tiene su mayor implantación internacional- y la tendencia de las jóvenes generaciones de priorizar el gasto en actividades lúdicas como el turismo han sido claves en este crecimiento del negocio.

Planes para 2024

Para 2024 prevé que Hotusa crecerá un 10 % sobre ventas, a una «velocidad de crucero» en la que, pese a mantener un crecimiento orgánico, no se cierra a ninguna operación importante de adquisición si surge la oportunidad de mercado.

Este crecimiento lo fundamenta en un equipo y un área de ventas «muy bien estructurada, que conoce muy bien el mercado, con buenas herramientas de tecnología y distribución y muy eficiente», según López, que también destaca la apuesta permanente por la innovación y la internacionalización como valores del grupo que preside.

Grupo Hotusa también seguirá apostando por la línea de hoteles ubicados en centros históricos y de singular valor histórico, un mercado en el que seguirá atento a oportunidades y sobre el que considera que las administraciones deberían apoyar al sector a la hora de recuperar estas zonas ricas en patrimonio cultural.

En paralelo, continúa trabajando en el desarrollo del portafolio de marcas de la cadena hotelera y ha anunciado el lanzamiento próximamente de una marca de alta gama para aglutinar su oferta de hoteles de 5 estrellas y poder lograr un mayor crecimiento en dicho segmento.

Optimismo ante las expectativas del sector

Por su parte, el efecto desestabilizador de la inflación e incremento de costes en los últimos años ha sido absorbido por el grupo mediante un aumento de la eficiencia interna para no trasladar precios a los clientes, según el presidente de Grupo Hotusa.

También advierte como riesgos del sector la dificultad para cubrir puestos de trabajo, un factor agudizado tras la pandemia y que le preocupa especialmente porque -asegura- «en Hotusa el principal valor son las personas. La tecnología está muy bien, pero sólo son herramientas al servicio de las personas, que son lo importante».

No obstante observa con optimismo las perspectivas del sector en los próximos años, sustentada por una mayor demanda del consumo orientado a actividades lúdicas, así como por la buena marcha del turismo vacacional y urbano y la recuperación más reciente del turismo de eventos y negocios.

Peticiones al nuevo Gobierno

Preguntado sobre qué le pediría como empresario turístico al nuevo gobierno de España, responde que «lo primero es que el turismo sea una cuestión de Estado y que no lo vea como algo para poner reglas o impuestos, que no sea un sector especialmente penalizado, porque el turismo no es una actividad tóxica ni negativa para el país».

«Pero lo importante que le pediría es que entiendan la trascendencia que el sector tiene y debe tener para el país y su futuro, de seguir siendo un efecto tractor de la economía y muy ligado a la innovación y la tecnología, de manera que potencie y estimule la creación de un gran «hub» tecnológico con las cadenas hoteleras».