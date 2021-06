Primark, C&A, McDonald's... Estas son las cadenas del nuevo centro comercial de Vigo

El centro comercial Vialia Estación de Vigo que abrirá en la ciudad olívica añade más cadenas a su lista. La firma textil C&A y la marca Verdecora, especializada en jardinería y todavía sin presencia en Galicia, abrirán tiendas en el recinto, cuya inauguración está prevista para septiembre de 2021.

Según ha informado el centro en un comunicado, C&A se ubicará en la planta alta, en un espacio con 1.565 metros cuadrados de superficie, «con una decoración inspirada en la naturaleza y un establecimiento más sostenible con el medio ambiente».

Por otro lado, la tienda de Verdecora ocupará una superficie de 1.558 metros cuadrados y ofrecerá productos y mobiliario de jardinería, plantas para exterior e interior, accesorios para mascotas y también una gama de productos de alimentación aptos para veganos, entre otros.

Otras cadenas

Con estas dos nuevas incorporaciones, Vialia cuenta ya con un 90% de la superficie comercializada. El proyecto, presupuestado en 93 millones de euros, dispondrá de 43.080 metros cuadrados.

El centro comercial vigués contará también con establecimientos de Alcampo, Primark, FNAC, un club deportivo MeUFIT by Mais Que Auga, Cines Yelmo, Hunkermoller, TiendAnimal, Arenal, Adidas, JD, la peluquería Llongueras, The Body Shop; y restaurantes como La Pepita, un nuevo concepto vegetariano Centeno by Rafa Centeno, Koa Poke, Muerde la Pasta, KFC, PadThaiWok, Café Olé, McDonald’s o la heladería Smooy, entre otros.