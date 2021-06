Pros y contras para elegir un trabajo y acertar con la elección

El trabajo es uno de las facetas más relevantes en la vida de una persona, no solo por proporcionarle ingresos sino también por el elevado número de horas que dedica a su puesto laboral. Por eso es muy importante tener en cuenta una lista de pros y contras para elegir un trabajo.

Es normal que elegir un empleo o saber qué oferta es la más conveniente si tienes varias no sea una tarea sencilla. Uno de los métodos para elegir trabajo con garantías de acertar en la decisión es elaborar una lista de pros y contras, incorporando aquellos aspectos más importantes que van a influir en tu vida diaria y en tu trayectoria profesional.

Pros y contras para elegir un trabajo

Aunque los elementos que puedes valorar en estas listas varían, pues pueden ser más o menos exhaustivas, hay algunas cuestiones que debes analizar siempre que puedas a la hora de elegir o escoger entre dos trabajos.

Calidad de la empresa

Es fundamental que conozcas la empresa, no solo en relación a su modelo de negocio, sino también si está saneada económicamente, si se encuentra en una fase expansiva o de recortes, si ha ejecutado despidos de manera reciente…

Crecimiento profesional

Las características de la empresa también son otro de los pros y contras para elegir un trabajo que te ayudarán a valorar si tienes posibilidades de crecer profesionalmente en ella y escalar hacia puestos mejores que el de la actual oferta.

Conflictividad laboral

Como señalamos antes, la cantidad de horas que dedicas a tu trabajo hace muy importante que el ambiente laboral sea bueno. Para valorarlo puedes recurrir a otros trabajadores o a los sindicatos, pues te permitirá saber cuáles son las quejas más habituales.

Salario

No por decir que el sueldo no lo es todo significa que no debe estar en tu lista de pros y contras para elegir un trabajo. Ten en cuenta que, además de valorar lo que cobras inicialmente, incluso compararlo con la media del sector, debes tener en cuenta la estructura salarial para saber cómo evolucionará tu remuneración a medida que adquieras experiencia. Acostumbra a recogerse en el convenio sectorial o particular de la empresa.

Cuánto tiempo libre me queda

Tan relevante como el salario son las condiciones laborales, desde lo más básico como cuánto tiempo libre te deja el empleo o si es jornada intensiva o partida; hasta en qué circunstancias y con qué equipo trabajarás o si tendrás posibilidades de teletrabajar.

Los jefes

También es interesante conocer quiénes serán tus jefes y qué referencias tienes de su manera de trabajar. En ocasiones, un superior difícil puede hacer incómoda toda la jornada laboral; en otras, un jefe reputado y con el que te gustaría trabajar porque consideras que aprenderás mucho puede inclinar la balanza a la hora de escoger trabajo.

Qué voy a aprender

¿El trabajo te permite seguir creciendo personalmente y mejorando tus competencias? Esto es imprescindible en cualquier lista de pros y contras para elegir un trabajo. Hay dos vías para ello: la primera, que la experiencia en la propia empresa o la formación que ofrece te facilite mejorar tu calificación profesional; la otra, que la condiciones laborales y el tiempo libre del que dispones te permitan seguir formándote.