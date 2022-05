Roberto Tojeiro, sin miedo a la crisis de la energía: «Cualquier momento es bueno para emprender»

Roberto Tojeiro ha disertado este viernes sobre la importancia del emprendimiento para el robustecimiento del estado del bienestar. El presidente y consejero delegado del grupo de distribución alimentaria Gadisa ha reivindicado que «cualquier momento es bueno para emprender», aunque ha reconocido que en un contexto como el actual es «todo es muy complejo».

Como receta de éxito, Tojeiro ha recomendado «un poquito más de reflexión» antes de tomar decisiones. «Si te quedas sin hacer nada, esperando que todo cambie y se aclare, posiblemente llegues tarde al siguiente paso», ha apostillado en declaraciones a los medios de comunicación antes de pronunciar una ponencia sobre El valor de emprender, detectar y perseguir una oportunidad.

La conferencia se ha celebrado en el marco de la jornada Experiencias que inspiran del Programa Eduemprende de la Xunta, que tiene como objetivo la implantación en la comunidad educativa de la cultura emprendedora.

El fortalecimiento de las arcas públicas con el emprendimiento

El empresario ha puesto en valor el esfuerzo de las personas, el emprendimiento, el trabajo y «sobre todo» la formación, en el sentido de que «todos los ciudadanos» deben saber cómo funciona el Estado, cómo se financia y cuál es su función de servicio público.

En este sentido, el presidente de Gadisa se ha mostrado «seguro» de que tanto a nivel autonómico, nacional y europeo tienen «muy claro» la importancia del emprendimiento y de la empresa porque «obviamente» se financian de ellas.

«Si las empresas y los ciudadanos no generan ingresos vía impuestos y vía creación de empleo, las administraciones no se pueden sostener y no pueden prestar su servicio público», ha concluido.