Rodríguez Cebrián reordena su imperio de discotecas en medio de la debacle del sector

Los reyes del ocio nocturno coruñés reordenan sus consejos de administración en plena crisis del sector por las restricciones contra el Covid-19. Y es que Juan Carlos Rodríguez Cebrián, exdirector general de Inditex y sobrino político de Amancio Ortega, ha dado una vuelta de tuerca a tres de las sociedades con las que controla algunos de los establecimientos más emblemáticos de la noche coruñesa.

En concreto, el empresario ha irrumpido en la cúpula de Producciones Audiovisuales 15004. La firma tenía hasta ahora a la Corporación Juan Rodríguez Rivera y a Diz y Vizoso SL (empresa que capitanea el gerente de la Sala Pelícano, Luis Diz) como administradores mancomunados. Pero, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), la compañía ha decidido dotarse ahora de un consejo de administración en el que suela el histórico exdirectivo de Inditex.

A la cabeza del mismo se sitúa el representante de Diz y Vizoso como presidente, mientras que en Inversiones Saona (una de las dos empresas con las que Rodríguez Cebrián articula sus inversiones en el ocio nocturno) recae el cargo de consejero delegado.

Rodríguez Cebrián realiza este movimiento en la sociedad que en 2014 selló un acuerdo con el Real Club Deportivo de La Coruña para el traspaso de la gestión tanto de las terrazas como de la discoteca del Playa Club.

Los cambios llegan a la Sala Moom 57, pero no a la Pelícano

El de Producciones Audiovisuales 15004 es un movimiento idéntico al que también se ha registrado en Ola Green Disco. Esta última sociedad, que controla la Sala Moom 57 en Riazor, ha modificado su cúpula, que ha pasado de tener a dos administradores mancomunados (la Corporación Juan Rodríguez Rivera y Diz y Vizoso) a dotarse de un consejo de administración en el que entra Inversiones Saona y que tiene a Diz y Vizoso como presidente y consejero delegado.

Diz y Vizoso también asume la presidencia de Soprohos Coruña, aunque en este caso no es por la remodelación de su órgano de gobierno. La firma ya contaba previamente con un consejo de administración, que estaba presidido por Inversiones Saona y que tenía a Álvaro Yáñez como secretario. Ahora este último desaparece de la cúpula e Inversiones Saona cede la presidencia a Diz y Vizoso.

Estos cambios no afectan a ninguna de las sociedades con las que el tándem conformado por Rodríguez Cebrián, Luis Diz y Juan Rodríguez Rivera controlan sus establecimientos de ocio nocturno en Los Cantones Village, como es el caso de la Sala Pelícano, el Amura, la Sala Inn, el Britt o el By My Dux.

Sangría en el sector: factura el 6% que en 2019

La reordenación de los órganos de administración de estas compañías se produce en un momento marcado por el desplome de ingresos en el sector ante la crisis desatada por la pandemia. La asociación Galicia de Noite, cuyo portavoz es el propio gerente de la Sala Pelícano, Luis Diz, ha revelado en un informe que los locales de ocio nocturno de la comunidad facturaron en agosto apenas un 6,37% de lo que registraban en el mismo mes de la año 2019.

El sector tacha de «desastrosos» estos resultados que, además, se quedan lejos de una media estatal que se sitúa en el 11,46%. Un informe realizado por la asociación Galicia de Noite revela que los establecimientos de ocio nocturno facturaron en este mes de agosto el 6,37% de los ingresos que obtuvieron en el mismo periodo de 2019. El sector califica de «desastrosos» estos resultados y avanza movilizaciones para retomar la actividad al 100% y pedir así que se ponga fin a unas restricciones a las que acusan de llevar al límite las cuentas de estos establecimientos..

En este sentido, 83,2% de los encuestados en España considera que la principal causa de su «ruina» durante el mes de agosto «han sido las restricciones impuestas por las comunidades autónomas a los locales de ocio», y que han «impedido contar con un dique de contención frente al ocio irregular y fiestas y aglomeraciones que se están viendo repetidamente en los medios de comunicación».