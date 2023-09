Room Mate crece lejos de Sandra Ortega: Kike Sarasola está «encantado con los resultados»

Nueva vida para Room Mate después de la salida de Sandra Ortega del proyecto. Kike Sarasola, presidente ejecutivo de la cadena, ha asegurado que la firma “cerrará el mejor mes de septiembre de la historia” y que octubre “va por el mismo camino”. Los números para todo el sector, según apunta, están siendo muy buenos tanto en la ocupación como en el precio medio, y «va a ser muy parecido a las expectativas que teníamos en 2019 antes de la pandemia del covid».

Así lo ha afirmado en declaraciones a EFE con motivo de los actos oficiales del Día Mundial del Turismo que se celebran estos días en la capital de Arabia Saudí. Aunque «pensábamos que el presente mes iba a bajar un poco, nos hemos dado cuenta de que ha sido récord de todos los septiembres de la historia de la compañía» y, además, los datos de reservas en libros para los próximos seis meses son muy buenos, por lo que Sarasola cree que la euforia que hay por los viajes va a seguir al menos durante ese tiempo.

La cadena hotelera de Sarasola, que en junio de 2022 se declaró en concurso de acreedores, encara con optimismo el 2023 después de que el fondo estadounidense Angelo Gordon y Westmond Hospitality se hicieron con el 100 % Mate hasta entonces en manos del propio Sarasola y de Sandra Ortega. La hija del fundador de Inditex actuaba a través de Rosp Corunna, su patrimonial, como socia, con un 31% del capital, financiadora y arrendadora. La alianza terminó hecha añicos hasta el punto de que la crisis de la hotelera estuvo detrás de la ruptura entre la mujer más acaudalada de España y su antiguo número dos, José Leyte.

La retirada del apoyo de Sandra Ortega al proyecto de Sarasola fue uno de los factores que empujaron a la cadena al colapso, al igual que el impacto del Covid. La empresa llegó a la pandemia endeudada y con pérdidas acumuladas desde que abrió el primer hotel.

“Buena” expansión por Europa

Los nuevos propietarios decidieron mantener al equipo directivo, encabezado por el propio Sarasola, que, anteriormente, en 2021, había pedido una ayuda de 52 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para salvar la compañía, que no le fue concedida.

«Si nos hubieran dado el rescate del fondo (creado para prestar un apoyo público temporal que permitiera reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia), todo habría sido totalmente diferente, pero no me lo dieron y nunca supimos por qué», ha reconocido.

Pese a ello, se ha mostrado «muy contento» con los nuevos accionistas, que son «una gente muy activa y buena, que nos ha dejado trabajar, hemos hecho muy buen equipo, hemos optimizado recursos y hemos llevado a la compañía a unos números y resultados de los que estoy encantado».

Sarasola ha recordado que, durante la crisis sanitaria, Room Mate perdió unos cuantos establecimientos, al tener que devolver algunos y cerrar otros, y ahora está haciendo «una buena expansión» en Europa, de la que va a haber noticias pronto.