La nueva vida de José Leyte sin Sandra Ortega: una consultora entre Londres y Lisboa

Nueva etapa para José Leyte, el hombre que durante veinte años pilotó los negocios tanto de Rosalía Mera, cofundadora de Inditex junto con Amancio Ortega, como de Sandra Ortega, su hija y heredera. Tras su abrupta salida de Rosp Corunna, la sociedad patrimonial de la mujer más rica de España, el ejecutivo ha continuado con su carrera laboral aprovechando y reivindicando, precisamente, el curriculum acumulado a lo largo de las dos últimas décadas.

El empresario coruñés constituyó en enero de este año en Lisboa, dos meses después de su cese como primer ejecutivo de Rosp Corunna, la sociedad Penguin Ceremony LDA a través de la que gestiona su nuevo proyecto: la consultoría Mondo Consulting, especializada en asesorar a grandes patrimonios familiares. Un terreno, desde luego, en el que tiene experiencia probada. “Prestamos servicios a la medida, totalmente independientes, a familias y personas que necesitan ayuda en la creación o reestructuación de sus family offices”, explican en su propia página web, en la que se indica que la compañía trabaja tanto desde la capital lusa como desde Londres.

El curriculum para asesorar grandes fortunas

El mejor reclamo para la consultora de grandes patrimonios familiares radica, precisamente, en Rosp Corunna, el holding empresarial a través del que Sandra Ortega mueve sus inversiones tanto en el ladrillo como en Pharma Mar y, principalmente, en Inditex (posee el 5% del capital del imperio textil). De hecho, la reseña del ejecutivo en la página web de Mondo Consulting pone de manifiesto el papel desempeñado en la compañía con sede en A Coruña.

“José Leyte acumula 20 años de experiencia al frente de una las oficinas familiares más prestigiosas de Europa, Rosp Corunna, que creó en el año 2000. En este periodo al frente de la family office ha sido el responsable de su expansión y consolidación, tanto desde el punto de vista organizativo como en la ejecución de las inversiones”, explicita, para añadir que, “durante estos años compatibilizó este cargo con su pertenencia al Patronato de la Fundación Paideia”, la obra social de Ortega, que desde tiempos de Rosalía Mera se centró en ámbitos como la igualdad y el apoyo a colectivos de personas con discapacidad.

Recuerda Leyte en su reseña que, con anterioridad a la etapa con Mera y Sandra Ortega, trabajó en las divisiones de banca privada de Barclays, Deutsche Bank y Caixa Galicia.

Inditex, Pharma Mar, Bulgari… los logros de Leyte

Como prueba de los aciertos de Leyte en lo que respecta a la gestión de grandes patrimonios familiares, Mondo Consulting hace un repaso por los “logros” acumulados.

Leyte recuerda que bajo su batuta Rosp Corunna procedió a la venta parcial de su participación en Inditex tras una revalorización superior al 500% (entre los años 2004 y 2012 pasó de un 7 a un 5%). Se lograron “plusvalías superiores a los 250 millones de euros”, destaca la nueva compañía del hombre que gestionó los negocios de la empresaria más rica de España y la fortuna número 362 del mundo según Forbes.

También se atribuye la apuesta decidida por Pharma Mar. Ya en tiempos de Rosalía Mera, Rosp Corunna se hizo con un 5% de la farmacéutica de José María Fernández de Sousa, “la única empresa del mundo en el desarrollo de anticancerígenos a partir de compuestos marinos” y que, ahora, ha ganado notoriedad por sus investigaciones contra el coronavirus. “El valor se ha revalorizado un 900% en los dos últimos años”, dice, en referencia a la escalada sin precedentes de la cotizada, que pasó de ser un chicharro del mercado continuo al IBEX35 en plena pandemia.

Destaca también la gran operación que Rosalía Mera llevó a cabo con el lujoso hotel Bvlgari de Londres. Leyte destaca que su asoramiento llevó a la empresaria a apostar por la construcción y apertura del activo hotelero, “primer establecimiento de cinco estrellas de nueva construcción en los últimos 30 años”. Además de realizar la preventa de uno de sus apartamentos por 90 millones de libras, Rosp Corunna vendió el hotel tres años después de la apertura por 270 millones de libras, “lo que supuso el ‘precio por llave’ más caro de la historia en todo el mundo”.

En la actualidad, Sandra Ortega, es una de las financiadoras junto a otros empresarios internacionales de otro establecimiento hotelero Bvulgari en París, cuya apertura está prevista para este año.

La ausencia de Room Mate

La apuesta por el ladrillo de Rosp Corunna en Estados Unidos, Alemania y Portugal (en donde desarrolla el complejo turístico de lujo Na Praia, con una inversión de 200 millones de euros) también figuran entre las grandes jugadas de Leyte en el ámbito empresarial.

En el apartado de logros desarrollados a través de Rosp Corunna (la mayoría de las grandes operaciones se produjeron con Rosalía Mera en la presidencia del holding) no figura, sin embargo, la inversión en Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, de la que aún posee un 31%.

Lo cierto es que, según los datos remitidos al Registro Mercantil, además de socio, el grupo de la directiva coruñesa ha sido, junto con la banca, uno de los grandes financiadores de la expansión de la cadena hotelera (le concedió un crédito participativo de 19,4 millones en 2018 y otro más de seis millones en 2019). Ahora, la compañía de Sandra Ortega ultima su salida de la empresa madrileña, que ha solicitado al fondo Covid de la SEPI un total de 52 millones de euros para hacer frente al batacazo de la pandemia. Distintas fuentes del entorno de Rosp Corunna señalan que, precisamente, la apuesta por esta cadena de hoteles urbanos y la escasa rentabilidad obtenida habría sido uno de los motivos de desencuentro entre Leyte y Ortega.

Demanda contra Rosp Corunna

A pesar de que Leyte Verdejo ya está en una nueva etapa profesional, Rosp Corunna aún sigue presente. Lo estará, al menos, hasta que el juzgado resuelva la demanda que el ejecutivo ha interpuesto contra la compañía al entender que el suyo ha sido un despido improcedente.

El caso se dirime en el Juzgado de lo Social número uno de A Coruña, instancia a la que acudió Leyte al no estar de acuerdo con los motivos alegados en su carta de despido , que darían lugar a un finiquito con el que no estaría conforme debido a las características de su relación laboral. Tras su cese, Leyte no habría percibido hasta la fecha cantidad alguna de Rosp Corunna.

Discreción, la marca de la casa

Proceso judicial a un lado, la web de Mondo Consulting es todo un repaso a la trayectoria laboral de Leyte de las últimas décadas, marcada primero por Rosalía Mera y, después, por su hija. “Veinte años ininterrumpidos de experiencia en la creación, consolidación y gestión de una oficina familiar nos confiere un conocimiento y visión únicos en el sector”, destaca la compañía que también hace gala de la marca de la casa en el clan Ortega.

“La discreción y confidencialidad son elementos esenciales de nuestro trabajo”, resaltan.