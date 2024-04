Sentury dará prioridad a su fábrica de neumáticos de Marruecos ante el retraso de los permisos en Galicia

Sentury Tire, el grupo chino que proyecta una fábrica de neumáticos en As Pontes (A Coruña), ha decidido destinar los fondos que había recaudado para las instalaciones gallegas a su nueva planta de Marruecos, que está en proceso de construcción y que la compañía intenta tener ya operativa en el cuarto trimestre de este año. La decisión no supone una renuncia al proyecto, declarado estratégico por parte de la Xunta, pero sí dar prioridad a la factoría de Tánger debido a la mayor agilidad de las administraciones marroquís para conceder los permisos necesarios para la construcción de la planta y, en consecuencia, posibilitar que entre en funcionamiento antes que la gallega. El ritmo acelerado con el que avanza el proyecto en el norte de África hace que Sentury cambie el orden y se lleve a Marruecos el dinero que estaba reservado para As Pontes.

La decisión se tomó en una reunión del consejo de dirección de la empresa de Qingdao el 18 de abril y se comunicó posteriormente al regulador bursátil, señalando que unos 360 millones recaudados para la planta de neumáticos de As Pontes servirán ahora para cubrir su inversión en Marruecos, donde prevé construir una planta con capacidad para seis millones de ruedas anuales en una primera fase y, ampliar el tamaño hasta los 12 millones de unidades en la fase dos, la misma capacidad prevista para las instalaciones gallegas.

Sentury realizó el año pasado un emisión de acciones para conseguir los fondos destinados a financiar las obras en los terrenos de la clausurada central térmica de Endesa. Como explica en su comunicación al mercado, estos fondos continúan disponibles ya que la construcción no se ha iniciado, por lo que decide utilizarlos en Tánger donde sí empieza a tener elevadas necesidades de capital por el avance del proyecto.

Las razones de Sentury Tire

El grupo chino esgrime dos argumentos para este cambio. Por un lado, señala que hay «incertidumbre» respecto a cuando podrá comenzar las obras en Galicia debido a la necesidad de obtener una serie de permisos, que no detalla. En cambio, comenzó los trabajos para la fábrica de Marruecos en octubre de 2023, «el proyecto avanza sin problemas y tiene una alta demanda de capital», dice.

Junto a la lentitud en el proceso de tramitación y obtención de permisos en territorio gallego en comparación con Marruecos, Sentury también señala que la falta de capacidad de producción está limitando su crecimiento, por lo que necesita ampliarla «con urgencia». De ahí que la velocidad con la que avanza la factoría marroquí le venga como anillo al dedo.

Sentury, que cuenta con fábricas en China y Tailandia, lleva tiempo advirtiendo que no puede asumir parte de la demanda de sus clientes por carecer de la capacidad de producción suficiente, motivo por el que puso en marcha un plan para elevar su número de fábricas de neumáticos de alto rendimiento a ocho. La hoja de ruta, denominada 833plus, llevó a la compañía china hasta As Pontes. Y también, a Marruecos.

El proyecto de As Pontes

La factoría de neumáticos de As Pontes, uno de los puntales para la reindustrialización de la comarca, pasa por ser uno de los proyectos más avanzados en los proceso de transición justa que afectan a Galicia por el apagón de las térmicas de Endesa y de Naturgy en Meirama. Además de su declaración como proyecto industrial estratégico, que agiliza el proceso de tramitación, el fabricante chino cuenta ya con una declaración de impacto ambiental positiva.

En marzo del año pasado, el presidente de Sentury, Qin Long, visitó Galicia y se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El dirigente gallego trasladó todo el apoyo al alcance de las competencias de la Administración autonómica, «que está haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de la agilización y la simplificación para la captación de inversiones», para acompañar a Sentury en todo el proceso de instalación en Galicia con el objetivo de que pudiera iniciar ese mismo año la construcción de la factoría. El hito no se consiguió y las obras de la planta continúan sin comenzar.

El proyecto de Sentury prevé una inversión de 531 millones de euros y la creación de 750 empleos directos con unas instalaciones con capacidad para 12 millones de neumáticos anuales. La planta, por tanto, era del doble de tamaño que la prevista inicialmente por el fabricante chino en Tánger. Sin embargo, a finales del año pasado anunció que ampliaba su proyecto en Marruecos para alcanzar también los 12 millones de unidades de capacidad, elevando la inversión hasta los 450 millones de euros, frente a los 275 millones que planteó en primer término.

Destacaba entonces Sentury que el clima «favorable» que detecta en Marruecos y los «bajos costes de inversión» aconsejaban subir la apuesta, lo que conlleva también mayores necesidades de capital. Además, el grupo de Qingdao, según indica en su comunicación al supervisor, mantiene la intención de desarrollar la construcción de las dos fases del proyecto marroquí de manera simultánea en la medida en que le sea posible.

Las bondades de Marruecos

La compañía explica que la primera fase, con un periodo de construcción de 18 meses y ya en marcha, le permitirá añadir una capacidad de 3,6 millones de neumáticos el primer ejercicio y ampliarla hasta los 6 millones en dos años. La segunda fase supone un periodo de construcción más corto, 12 meses, añadiendo una capacidad de 3,6 millones de unidades el primer año y 6 millones el segundo, completando así un complejo con capacidad para producir 12 millones de ruedas al año.

Sentury destaca el entorno político y económico estable, las facilidades a la inversión, los bajos costes y el ágil proceso de aprobación como las ventajas que ofrece Marruecos a los proyectos extranjeros, señalando también que tiene tratados de comercio con Estados Unidos y Europa y supone un enclave estratégico en el norte de África.

A esto se suman determinadas ventajas fiscales, como las exenciones en el impuesto de sociedades durante los primeros cinco años y bonificaciones a partir del sexto; exenciones también en el impuesto sobre las exportaciones y en las tasas municipales a lo largo de 15 años. «La calidad de la mano de obra local en Marruecos es relativamente alta y los costes laborales son bajos», dice Sentury en su comunicación, añadiendo que su modelo de fábrica inteligente presenta ventajas competitivas como aprovechar al máximo la energía y reducir el número de trabajadores necesarios.