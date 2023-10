Sentury quiere sacar tajada de Stellantis en Marruecos y duplicar la rentabilidad de su planta de As Pontes

Sentury Tire esboza su plan para Marruecos. El fabricante chino de neumáticos para automóviles ha remitido a la bolsa de Shenzhen el estudio de viabilidad de su proyecto para levantar una planta en Tánger bajo una inversión inicial de 193 millones de dólares (unos 183 millones de euros al cambio actual).

Leer más: Sentury amarra su inversión para As Pontes tras disparar ingresos y beneficios

En la documentación aportada al regulador, la compañía pone en valor el clima favorable para las inversiones de este tipo en el país magrebí y, además, detalla cuál será la rentabilidad prevista de la factoría una vez que alcance el ritmo de crucero. «En los últimos años, el gobierno marroquí ha mejorado continuamente el entorno de inversión para atraer inversores extranjeros», destaca la firma, que pone de relieve «las condiciones de inversión favorables», la agilidad administrativa, «las políticas amigables de comercio exterior» o los bajos costes salariales del país vecino.

Además, Sentury Tire también hace referencia a los acuerdos entre ambos países en materia comercial, de protección de inversiones o para evitar la doble imposición. Fruto de estas relaciones entre ambos países, la firma china se beneficiará de diferentes exenciones fiscales durante cinco años (posteriormente se empezará a aplicar la mitad del tipo impositivo a partir del sexto año).

Ganará 23 de cada 100 euros que facture

Este factor permitirá dar un impulso adicional a su planta de neumáticos de Tánger. Según los cálculos que la compañía ha hecho públicos ante la bolsa de Shenzhen, de esta factoría saldrán unos seis millones de neumáticos radiales de alto rendimiento tanto para automóviles como para camiones ligeros. Con sus ventas prevé obtener una cifra de alrededor de 210 millones de dólares (unos 198 millones de euros). Esta cifra, una vez descontados los cerca de 144 millones de euros en gastos en los que incurrirá la compañía, dejan el beneficio antes de impuestos en unos 55 millones de euros.

De esta forma, la compañía prevé cosechar un beneficio neto de 46,5 millones de euros, arrojando así una tasa de rentabilidad del 23,4%. Este margen prácticamente dobla al del 13,7% que la firma china contempla con su planta de As Pontes. Y es que, según la documentación que la compañía hizo pública meses atrás, la inversión en As Pontes será más voluminosa, moverá más empleos (750 frente a los 290 de tánger) y producción, pero no se quedará lejos en rentabilidad.

En concreto, Sentury espera obtener unas ventas por valor de de la planta que se ubicará en los terrenos de Endesa en As Pontes espera obtener unos ingresos operativos de 504 millones de euros anuales y unas ganancias cercanas a los 69 millones de euros. De esta manera, la empresa china recuperará su inversión en siete años y medio. Para entonces se espera que opere cerca del 100% de su capacidad.

No en vano, la hoja de ruta de Sentury contempla la producción de unos cuatro millones de neumáticos de semiacero radiales en el primer año, una cantidad que se elevará hasta los nueve millones el segundo año y los doce millones a partir del tercer año, doblando así los volúmenes que se esperan para Tánger.

Tras los pasos de Renault y Stellantis

La doble apuesta de Sentury en España y Marruecos es complementaria y se enmarca dentro de su plan estratégico 833plus. Con él, la empresa se marca como objetivo disponer de ocho fábricas en todo el mundo en 2030, de las cuales tres se ubicarán en China, dos en Tailandia, una en América del Norte, una en Europa (la de As Pontes, a la que dedicará 522 millones de inversión) y otra en África (Marruecos).

En el caso del continente africano, Sentury Tire ha optado por implantarse en un país que actúa de puente con Europa y que ha protagonizado un despegue con su sector automovilístico en los últimos años. En este sentido, la firma china pone a Renault y a Stellantis como ejemplos del crecimiento de este sector en el país magrebí.

Leer más: Sentury Tire comenzará a construir la fábrica de Marruecos sin tener fecha todavía para As Pontes

Según Sentury, Marruecos tiene a un total de 195.000 empleados en el mundo del motor y vio cómo el sector generó exportaciones por valor de 83.700 millones de dólares (unos 79.000 millones de euros) en 2021 tras crecer un 15,9% respecto al ejercicio anterior. De esta forma, 25,6 de cada 100 euros que Marruecos logra con ventas al exterior se corresponden a un sector de la automoción que actualmente conforman 200 empresas.

Entre ellas brillan con luz propia Renault, que en 2012 abrió su fábrica en Tánger (con capacidad para producir 400.000 vehículos al año). Más al sur, en Kenitra, se encuentra Stellantis, que desembarcó en 2019 con una producción inicial de 100.000 vehículos, pero que se elevará hasta los 400.000 en los próximos años. Y es que el consorcio que capitanea Carlos Tavares anunció a finales de 2022 la puesta en marcha de una inversión de 300 millones de euros que reforzará la capacidad de producción del centro y facilitará la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo.