Siemens Gamesa subasta la maquinaria de la planta gemela de As Somozas

Siemens Gamesa subastará, a través de la empresa International Auction Group, la maquinaria perteneciente a la planta de Aoiz (Navarra), especializada en la producción de palas para turbinas terrestres. El cierre de la fábrica, anunciado el pasado verano, estuvo motivado por la misma razón que la posterior clausura de As Somozas.

La subasta del material tendrá lugar del 8 al 13 de abril y en ella se ofertarán inyectoras, aerotermos, máquinas de infusión, mobiliario de taller, herramientas y un amplio arsenal de material técnico a través de la página web de IAG Auction, compañía especializada en este tipo de subastas gracias a la cual la empresa de energías renovables espera aumentar su competitividad en el mercado.

¿Subasta de As Somozas?

La venta mediante puja de la maquinaria de Aoiz plantea la duda de si ocurrirá lo mismo con la fábrica de As Somozas, cuyo cierre la empresa anunció en febrero. Ambas plantas fueron clausuradas por no ser competitivas para producir las palas de los nuevos modelos de turbinas, unos prototipos mucho más grandes que suponen ya cerca de la mitad de la demanda en el mercado, según apuntó Gamesa.

Fuentes sindicales de la planta gallega han trasladado su preocupación acerca de que este proceso se lleve a cabo también en As Somozas. «Esperamos que no vendan la maquinaria porque aún se puede intentar recuperar la infraestructura y útiles para otros fines, aunque de todas maneras esto no sucederá en un futuro próximo porque aún quedan encargos que terminar antes del cierre, y para eso necesitamos las máquinas», explican.