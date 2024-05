Stellantis, Sentury, Inveravante, Hotusa… El imán de Marruecos para grandes inversores de Galicia

A pesar de la complementariedad entre ambas economías, Galicia ha visto con frecuencia a un competidor en el norte de Portugal a la hora de atraer empresas e inversiones por la abundancia de suelo industrial a buen precio en territorio luso —y agilidad en el proceso de implantación— y por la presencia de grandes infraestructuras como el puerto de Leixoes o el aeropuerto de Sá Carneiro. En los últimos años, una situación similar se ha vivido con Marruecos, que al igual que el país vecino, también ha mostrado importantes complementariedades con Galicia, por ejemplo, en la cadena de suministro textil de grupos como Inditex, Textil Lonia o Bimba y Lola.

La competencia se ha ceñido, en la práctica, a Stellantis y a su planta de Kenitra, que el acaudalado CEO del grupo automovilístico, Carlos Tavares, situó como rival de Vigo en ese sistema interno que obliga a las factorías a batallar entre sí por carga de actividad (modelos) e inversiones (infraestructura para ensamblarlos). Pero lo cierto es que el país norteafricano ha demostrado una gran capacidad para atraer a algunos de los grandes inversores de Galicia. Incluso a aquellos que todavía no han llegado a implantarse en territorio gallego, como la china Sentury Tire, que tiene en marcha en Tánger la construcción de su primera planta fuera de Asia.

¿Hay riesgo con Sentury Tire?

La fábrica de neumáticos de Sentury, una inversión de 531 millones, pasa por ser uno de los proyectos más maduros del proceso de reindustrialización de As Pontes tras el apagón de la central térmica de Endesa. Sin embargo, el grupo de Qingdao anunció recientemente que destinaría los fondos reservados para su planta gallega, unos 360 millones, a la construcción de su factoría marroquí. Esgrimió como motivos que las obras en Tánger avanzaban a buen ritmo, mientras que la fecha para comenzarlas en Galicia era incierta, pues todavía faltaban permisos por obtener. En el país norteafricano anunció unas instalaciones con capacidad para seis millones de neumáticos al año, que luego amplió a 12 millones, lo que supone un complejo del mismo tamaño que el proyectado en los terrenos de Endesa.

A priori, la inversión de Sentury en Marruecos no debería hacer peligrar la de As Pontes, pues el grupo chino ha insistido en que la demanda de productos de sus clientes es superior a la capacidad de sus fábricas en China y Tailandia, por lo que necesita ampliar sus capacidades de producción para no perder oportunidades de crecimiento. Y estas no se limitan a una sola planta, ya que su plan estratégico contempla sumar seis nuevos centros de producción.

La eficiencia de Kenitra

Stellantis también experimentó un rápido crecimiento en Marruecos desde que en 2019, con la presencia de Mohamed VI, se inauguraba la planta de Kenitra. Poco después, en 2022, el grupo de Carlos Tavares anunció una inversión de 300 millones para duplicar la capacidad de producción de las instalaciones, que se convirtieron en las mayores de la compañía en el continente, y dotarlas con la plataforma smart car.

La planta pasa por ser una de las más eficientes en el conjunto del grupo en aspectos como el consumo de energía o los costes de producción. Según explicó Faro de Vigo, en la última visita de Tavares a la ciudad olívica, explicó que Balaídos debe competir con el enclave marroquí, así como con Argelia y Turquía. Lo dijo en un momento en el que Galicia está pendiente de la adjudicación de la plataforma STLA para la construcción de los nuevos modelos eléctricos.

Hotusa apuesta por Casablanca

Además de la industria, Marruecos también atrae inversiones turísticas. Allí levantó Manuel Jove los complejos Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, Hilton Garden Inn, Pestana Tanger City, Pestana Casablanca y Four Seasons Casablanca, todos ubicados, como indican sus nombres, entre Tánger y Casablanca. Los operadores con los que trabaja Inveravante, del nivel de Hilton o Four Seasons, muestra el interés que despierta el reino también en este sector.

Además de atraer viajeros a la zona costera, con Marrakech o Agadir como destinos emblemáticos, Marruecos tiene un importante turismo de negocios e industrial, con Casablanca como el principal centro de negocios. En el país recalan directivos y millonarios árabes que representan un público muy atractivo para las cadenas hoteleras.

Como muestra de ello, Hotusa, el grupo del empresario chantadino Amancio López, avanzó la apertura de tres nuevos hoteles en Casablanca, el Eurostars Casa Anfa 4, que abrirá sus puertas en otoño; el Eurostars Californie 4*, previsto para finales de 2024; y del Exe Zerktouni 4*, que se estrenará a mediados de 2025. Hotusa, que es el primer grupo hotelero en Galicia, sumará una oferta total de 251 habitaciones en su desembarco en el país, que se produce en el marco de un plan de crecimiento en el norte de África.

El año pasado, Marruecos atrajo a 13 millones de turistas y la previsión es que este año marque un nuevo récord, consolidándose como uno de los destinos con mayor crecimiento en los últimos años en este sector de actividad.

El atractivo de Marruecos

En el comunicado que anunció la apertura de los tres nuevos hoteles marroquís, la compañía de Amancio López destacaba la «estabilidad política y social» en el territorio. Más en profundidad se expresó Sentury Tire para justificar su inversión allí, destacando el clima «favorable» para la inversión foránea, los «bajos costes» que implicaba y el ágil proceso de aprobación, todos elementos clave para la industria.

«La calidad de la mano de obra local en Marruecos es relativamente alta y los costes laborales son bajos», señalaba el fabricante chino, que también enumeraba las ventajas fiscales que ofrece el país norteafricano, su posición estratégica para acceder al mercado europeo y del norte de África, y su tratado de comercio con EEUU.

Galicia y Marruecos

La Confederación de Empresarios de Galicia hizo en 2021 un informe sobre la relación entre la comunidad y Marruecos, en el que situaba el volumen comercial entre ambos territorios en unos 40 millones anuales. Las importaciones estaban vinculadas principalmente al automóvil, los pescados y los combustibles, representando más de la mitad. En las exportaciones primaba también el automóvil, las prendas de vestir y los pescados.