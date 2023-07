Televés vuelve a números rojos en el año de su huida de Rusia

Televés sale de zona de beneficios. La compañía santiaguesa, especializada diseño, fabricación y comercialización de equipos de telecomunicaciones como las antenas para televisión, despidió el ejercicio 2022 con unos números rojos por valor de 448.000 euros.

Así se desprende de la memoria anual que Televés SA, empresa que preside Ramón Bescansa, ha depositado ante el Registro Mercantil de A Coruña. En el documento se recoge que estas cifras contrastan con las ganancias de 1,37 millones de euros que se había anotado en un 2021 en el que alzó el vuelo tras una crisis (la del Covid-19) para adentrarse en un nuevo año (el 2022) en el que ha tenido que lidiar tanto con la inflación como con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Y es que Televés formaba parte del reducido grupo de empresas gallegas que contaba con una filial domiciliada en el país que preside Vladimir Putin. Se trata de LLC Televés Russ. La compañía operaba con esta filial con sede en Moscú desde el año 2014. Desde este enclave servía de base para sus operaciones en los países del este.

Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia forzó el cese temporal de sus actividades y la suspensión del suministro a sus clientes en Rusia. Televés vio lastrado, de esta manera, su desempeño en el mercado internacional. No en vano, sus ventas en España rebotaron desde los 45,1 hasta los 47,3 millones de euros y misma tendencia siguieron aquellas canalizadas a través de clientes de fuera del Viejo Continente, que pasaron de 11,8 a 14,1 millones de euros. Sin embargo, la facturación procedente del resto del mercado europeo retrocedió desde los 35,9 hasta los 35,5 millones de euros.

Los desafíos de Televés

De esta forma, Televés regresó a números rojos en un ejercicio en el que se vio obligada a suspender sus actividades en Rusia y en la que se quedó a las puertas de los 100 millones de euros en ingresos. En concreto, su cifra de negocio se elevó desde los 92,8 millones de euros cosechados en 2021 hasta los 96,9 millones en un 2022 marcado por las turbulencias por Rusia, por la inflación y por los atascos en la cadena de suministros.

«Durante el ejercicio han persistido problemas en la cadena de suministros, lo que se ha concretado en la incapacidad de reaprovisionamiento de determinados componentes electrónicos que han impedido la fabricación normalizada de determinadas gamas de producto y consecuentemente han redundado en un menor volumen de negocio», afirma la empresa en su memoria de gestión.

Leer más: Televés da carpetazo a la amenaza de huelga con un nuevo convenio

Además, desde Televés también ponen de relieve el impacto de «factores coyunturales negativos como son el incremento de precios industriales no siempre repercutibles vía tarifa al mercado, incremento del transporte marítimo, gran impacto de los costes energéticos así como una paridad euro/dólar desfavorable, especialmente en la segunda mitad del ejercicio».

A estas turbulencias se sumó a comienzos de año una disputa laboral con su plantilla. Y es que la CIG y UGT amenazaron con convocar una huelga indefinida en los centros de trabajo de Televés en Conxo, Volta do Castro, Polígono do Tambre y Oroso en el caso de que no fructificasen las negociaciones para el nuevo convenio.

Del nuevo convenio a la puja por el PERTE Chip

Tras varias jornadas de conversaciones, dirección de empresa y sindicatos acordaron unos incrementos salariales del 4,5% en 2022, del 3,5% en 2023, del 3% en 2024 y del 2,5% en 2025, con los que se desactivaron esta amenaza de huelga. Tan solo dos meses después, la compañía recibiría en su sede al máximo responsable del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, Jaime Martorell, con el objetivo de presentar la potencialidad de la compañía gallega.

Leer más: Televés aspira a fondos europeos para acabar con la crisis de los microchips

Televés opta a un trozo del pastel de 12.250 millones de euros que supone el PERTE centrado en la concepción, el diseño y la fabricación de chips de vanguardia en España. La compañía cuenta para este proyecto con los circuitos MMIC, un tipo de integrados que operan en la banda de frecuencias de microondas. Con reducido tamaño (menos de diez milímetros cuadrados) y con la capacidad de fabricación en masa, permiten obtener una mejora de las características de los sistemas de radiofrecuencia y microondas frente a tecnologías como el silicio.