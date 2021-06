Tensa espera en Alcoa-San Cibrao: “Hay cuatro empresas interesadas y otra que no da señales de vida”

Trabajo a contrarreloj en Alcoa-San Cibrao para buscar un nuevo comprador para la planta de aluminio de A Mariña Lucense. El presidente comité de empresa, José Antonio Zan, ha asegurado que la multinacional les ha trasladado en su reunión de este miércoles que las conversaciones con los interesados en hacerse con la factoría “siguen avanzando».

«Hay cuatro empresas que están interesadas y otra que no sabemos si está interesada porque no ha dado señales de vida, y creemos que va a haber ofertas no vinculantes para este primer tramo, este primer hito, que acaba el 19 de julio», ha destacado Zan al término de una nueva reunión multilateral.

Nueva reunión de los sindicatos con la Xunta, el Gobierno

En esta línea, el representante de los trabajadores ha instado a la compañía a «que continúe con el proceso para poder verificar quién hace una oferta vinculante con el cual se llegue a un acuerdo». Además, ha exigido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo «que cumpla con el mandato del Congreso de que la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sea quien intervenga en esta operación».

El próximo encuentro entre los sindicatos –que harán una asamblea para decidir si convocan nuevas movilizaciones- Xunta y Ministerio de Industria se producirá el próximo martes. En esta reunión está previsto que se marque una hoja de ruta “en común” entre las tres partes para intentar acelerar una venta que lleva más de un año atascada.