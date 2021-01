Uniqlo gana la pandemia: el ‘Zara japonés’ vale casi tanto en bolsa como Inditex

Hace unos años, el fundador de Uniqlo, Tadashi Yanai, dijo ser tan tozudo como Amancio Ortega, o viceversa, y no ocultó su deseo de superar a Inditex. Aunque de lo primero no hay pruebas constatables, no hay duda de los esfuerzos de Fast Retailing, el dueño del conocido como Zara japonés, en acortar distancias con la multinacional de Arteixo.

La pandemia está favoreciendo la misión. Los títulos de Fast Retailing se han revalorizado por encima del 45% en un año. Como casi todas las multinacionales de la moda, tocaron fondo en marzo, cuando el valor se situó en los 40 yenes. Ahora alcanza los 90 yenes, una revalorización del 125%. La capitalización del grupo, que tiene como marca de referencia a Uniqlo, ronda los 77.000 millones, a 3.000 millones del valor en bolsa de Inditex.

En el mismo periodo, el grupo de Amancio Ortega se revalorizó un 20% tras marcar el precio mínimo del año también en marzo. Sin embargo, la compañía gallega no ha recuperado todavía en el parqué el golpe encajado por el coronavirus, que cerró más de la mitad de sus tiendas y castigó con dureza al mercado europeo, especialmente en plazas importantes para el balance como España o Italia.

Los títulos de Inditex tocaron su techo anual en febrero al alcanzar los 32 euros. El precio actual es todavía un 25% inferior al de aquella fecha.

Los números de Uniqlo

Aunque el grupo de Zara ha mostrado síntomas de recuperación antes de la tercera ola del virus, tanto en el parqué como en los resultados del tercer trimestre de su ejercicio, Uniqlo va un paso por delante.

La pasada semana, el gigante japonés presentó sus resultados trimestrales, que arrojaron un beneficio operativo de algo más de 900 millones de euros, según trasladó en un comunicado. El balance mejora las previsiones de los analistas y sitúa a Fast Retailing al borde de su récord de ganancias en un trimestre que consiguió hace dos años.

La resiliencia de los mercados japonés y chino, además del comportamiento mejor de lo esperado en territorios más castigados por el coronavirus, como la propia China, Taiwan o Vietnam, estarían detrás de los buenos números presentados por la compañía. Las ventas online en Japón, mercado originario del grupo, se incrementaron un 48% en el trimestre, el primero de su ejercicio.

“Los consumidores piensan primero en Uniqlo cuando necesitan ropa” Takeshi Okazaki, director financiero de Fast Retailing

Macquarie Capital, analista citado por Bloomberg, destacó que la incertidumbre generada por el coronavirus favorece el tipo de producto de Uniqlo, una moda con “buena relación calidad-precio, es una compra sensata”. Además, añadió que en tiempos de dificultades “los consumidores tienden a mirar las marcas que conocen y en las que confían”.

“Los consumidores piensan primero en Uniqlo cuando necesitan ropa”, dijo el director financiero del grupo, Takeshi Okazaki, apuntando en la misma dirección.

Los analistas confían en Uniqlo

En este aspecto, no habría demasiada diferencia respecto a Inditex, pero los analistas están valorando mejor a Fast Retailing que a la multinacional gallego y a otras como H&M por su menor exposición a occidente.

Las ventas de Fast Retailing están planas, con un descenso de apenas el 0,6%, mientras que Inditex arrastra un 14% de caída

En la comparativa con la multinacional de Amancio Ortega, la caída de ventas encajada por el grupo japonés fue de solo el 0,6%, mientras que Inditex se dejó un 14% respecto al tercer trimestre de 2019. La compañía gallega facturó bastante más en tres meses, 6.052 millones, frente a los menos de 5.000 de Fast Retailing.

Los beneficios del grupo de Zara se situaron en los 866 millones, con un ebitda de 1.848 millones, mientras que el de la compañía fundada por Tadashi Yanai superó ligeramente los 900 millones, la mitad que Inditex.