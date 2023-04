Uniqlo quiere superar a Amancio Ortega, pero venderá la mitad que Inditex en su mejor año

Aunque hay analistas que ponen en duda que Inditex pueda seguir manteniendo su ritmo de crecimiento en los próximos años, alcanzar las cifras del gigante de Amancio Ortega parece, de momento, tarea imposible para sus rivales. El grupo con sede en Arteixo cerró el pasado febrero su año fiscal alcanzando récord de ventas y beneficios, con una facturación de 32.569 millones de euros, un 17,5% más, y unas ganancias de 4.130 millones, un 29% por encima de las de 2021. Con estos números y el anuncio de un incremento del dividendo a repartir entre accionistas hasta los 1,20 euros por acción, la cotizada ha visto cómo desde la presentación de resultados, su capitalización bursátil cada vez se acerca más a la psicológica cifra de los 100.000 millones de euros (cerró el viernes rozando los 97.000 millones tras escalar sus títulos un 25% en lo que va de año).

Con estas cartas sobre la mesa se antoja muy complicado, si no imposible, que otra textil con un modelo de negocio similar pueda sorpassarla en los próximos años. No obstante, los planes de la competencia apuntan a ese objetivo. Esta semana Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, el Zara japonés, presentó los resultados correspondientes a su primer semestre fiscal, que va de septiembre a febrero. Los de Tadashi Yanai realizaron una exhibición de músculo, pero sus números están aún muy alejados de los de Marta Ortega y Óscar García Maceiras. En los primeros seis meses del año logró incrementar su beneficio neto un 4,5% hasta los 153.300 millones de yenes, unos 1.043 millones de euros al cambio. Las ventas se estiraron un 20,4%, hasta rozar los 10.000 millones de euros. Así, en una presentación ante inversores consultada por Economía Digital Galicia, el presidente de la compañía indicó que las expectativas de la misma han crecido con respecto a este ejercicio –acaba en agosto– y la previsión es la de alcanzar un récord de facturación que sobrepasará los 18.000 millones de euros al cambio.

Esta previsión es, efectivamente, la que marca la distancia que existe entre Fast Retailing e Inditex. Los japoneses creen que cerrarán el ejercicio con ventas por encima de los 18.000 millones de euros, mientras los analistas pronostican que la matriz de Zara alcanzará este 2023 una facturación por encima de los 34.000 millones. Lo que es lo mismo: aún en su mejor año hasta el momento, el grupo de Uniqlo venderá la mitad que los de Amancio Ortega.

Triplicar ventas en una década

Eso sí, los japoneses se han marcado un ambicioso plan de expansión a una década para tratar de convertirse en los reyes de la moda. Lo dejó claro Yanai. Además de creer que pueden alcanzar una facturación de 18.000 millones de euros este ejercicio, apuntan a que el siguiente llegarán a los 3 billones de yenes (unos 20.200 millones de euros).

Pero los japoneses son ambiciosos y se han marcado un objetivo de una década, la de llegar a los 10 billones de yenes, más de 67.000 millones de euros al cambio. “Si analizan nuestro proceso de crecimiento en los últimos 20 años, pueden ver que las ventas se han triplicado cada diez años. Los ingresos fueron de 300.000 millones de yenes en el año 2000, a un billón de yenes en 2013 y, ahora, unos 3 billones de yenes que es a lo que apuntamos en 2024. Siempre hemos establecido nuestros propios ideales y objetivos desafiantes. Con base a este enfoque nuestro objetivo actual es triplicar nuestros ingresos en los próximos 10 años”, indicó el directivo.

Fast Retailing no es la única compañía que ha hecho números a corto plazo en los que se sitúa como líder de la moda aunque, de momento, aún está muy lejos de igualar a Inditex. También Shein, compañía de moda ultralow cost y de cuya comparación escapa Marta Ortega, como dio a entender en su última entrevista concedida al Financial Times.

Shein apunta al 2025

La firma asiática no es cotizada y, hasta el momento, se ha caracterizado por una escasa política de transparencia en cuanto a sus números. No obstante, a principio de año, fue precisamente Financial Times quien aseguró que la multinacional habría facturado el ejercicio 2022 unos 22.700 millones de dólares, cerca de 20.400 millones de euros, estirando su facturación un 41%. El crecimiento de la firma de venta online es notable pero, de nuevo, muy lejos de los números de Inditex. De hecho, solo se acercan a las ventas que el gigante de Arteixo registró en su peor año, el de la pandemia.

Los de Chris Xu también contarían con unos objetivos de crecimiento ambiciosos. Según el FT, su previsión es la de alcanzar en 2025 unas ventas de 58.500 millones de dólares, unos 52.700 millones de euros.

En concreto, esperan alcanzar en 2025 unas ventas anuales de 58.500 millones de dólares (54.760 millones de euros) y disparar su rentabilidad hasta los 7.500 millones de dólares –unos 7.000 millones de euros–, una cifra diez veces superior a la estimada para el 2022. Es decir, esperan sorpassar a Inditex en dos años. Los analistas pronostican que en dos ejercicios, la compañía gallega estiraría sus ventas hasta superar los 38.500 millones de euros.

Si Inditex podrá continuar manteniendo su vertiginoso ritmo de crecimiento en los próximos años o si acabará siendo sorpassada es una incógnita. Lo único cierto, proyecciones al margen, es que en este momento, no tiene rival.