El día que Amancio Ortega despidió a Francisco Luzón de Inditex

El eco del fallecimiento de Francisco Luzón, uno de los símbolos de la lucha contra la ELA, resuena con fuerza en Arteixo. El creador de Argentaria y posteriormente ejecutivo de Emilio Botín en el Santander fue miembro del consejo de administración de Inditex nada menos que durante quince años, entre 1997 y 2012. Sin embargo, su final fue amargo en la compañía textil.

En sus memorias, “El viaje es la recompensa: mi lucha por la vida” (La Esfera de los Libros), Francisco Luzón se expresó con claridad y sus palabras representan toda una revelación de la forma de actuar interna del gigante textil. Al menos, esa es su versión, pública y publicada en las citadas memorias. Porque lo que la compañía “vendió” como una dimisión voluntaria del consejo de administración de Inditex fue en realidad un cese que el propio Amancio Ortega transmitió a Francisco Luzón. Lo hizo hasta con “un abrazo”.

Así lo relata Francisco Luzón en sus memorias:

“Cuando fui convocado al consejo de administración para celebrar en junio de 2011 (sic) en Arteixo, ocurrió una situación imprevista”, relataba el exbanquero. “Al acercarme al ascensor, la empleada responsable de las relaciones entre la presidencia y los consejeros me advirtió de que don Amancio me esperaba en el segundo piso. Me sorprendió. Era la primera vez que ocurría”, continúa.

Y así lo despidió Amancio Ortega, según Luzón:

“Hola, Paco. He de decirte algo que sé te será difícil entender. Mañana en el consejo de administración vamos a nombrar a José Arnau vicepresidente de la compañía. Y Carlos Espinosa de los Monteros dejará de ser vicepresidente, aunque seguirá de consejero de Inditex. Por eso he decidido que dejes el puesto de consejero”.

Esta fue la reacción de Luzón, de acuerdo con sus memorias:

“No puedo entender lo que haces. Y menos aún de esta forma. Creo que no merezco este comportamiento por tu parte. Pero presentaré la dimisión esta tarde en el comité de nombramientos y retribuciones y mañana en el consejo de administración”. “Así sucedió”, relataba en el libro. Luzón proseguía su relato: “Presenté mi dimisión con una intervención corta y directa, sin ambages, sin anestesia. Abandoné el consejo tras la comunicación al resto de consejeros de mi renuncia y Amancio salió detrás para acompañarme hasta el ascensor, me dio un abrazo y se despidió con un adiós…”

Todo aquello sucedió un mes de junio. Inditex transmitió al mercado entonces que “con fecha 12 de junio de 2012, Francisco Luzón López remitió una carta por la que comunicaba a la sociedad que, tras más de 15 años en el cargo, consideraba que había llegado el momento de cesar en el mismo de manera voluntaria”. Así consta en la memoria anual de 2012 de la multinacional textil. Un “cese voluntario”.