González Laxe pide un pacto de rentas y beneficios contra la inflación

“Estamos entrando en una nueva era y nadie sabe si los cambios van a ser temporales o permanentes. Como no tenemos respuesta a ese interrogante, tampoco sabemos si los riesgos presentes en la economía van a mantenerse mucho tiempo”. Así arrancó Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña y expresidente de la Xunta, la presentación del informe de coyuntura del Foro Económico de Galicia, que puso de manifiesto una recuperación incompleta del Covid en la comunidad y España cuando la incertidumbre vuelve a amenazar el crecimiento. A diferencia de Portugal, Francia o Italia, que superaron ya el PIB previo a la pandemia, Galicia está lejos de hacerlo y crece de manera más lenta que la economía española, que tampoco lo alcanzó.

“Galicia ha vuelto a tener dificultades para su relanzamiento económico, tenemos poca resiliencia, poca capacidad de respuesta. Crecemos, pero no tanto como España. No generamos tanto empleo. No cambiamos las bases productivas y nos cuesta adaptarnos a esta nueva era”, explicó.

Las tribulaciones del BCE

González Laxe trató de desgranar los elementos que provocan la incertidumbre actual, reflejada en las declaraciones de los presidentes de la FED, del Banco Central Europeo o de la propia Nadia Calviño, quienes “sin hablar de recesión”, apuntan a “trimestres complejos” ante los que “hay que estar preparados”.

La evolución de la guerra en Ucrania, el alza de los precios de la energía, el encarecimiento de las materias primas y los posibles problemas en la cadena de suministro son los factores clave, aunque también, apunta el catedrático de Economía Aplicada, la política monetaria y fiscal que se desarrolle en Europa y Estados Unidos. “Desde diciembre del año pasado, la Reserva Federal está tratando de combatir la inflación, por ejemplo, con pruebas de solvencia a los bancos. El BCE está pensando que va a hacer, van con mucho retraso”, apuntó.

Los beneficios crecen más que los salarios

Cuestionado sobre la suspensión del bono para hogares vulnerables por parte de la Xunta, González Laxe señaló que este tipo de ayudas son siempre “bienvenidas”. “Frente a la incertidumbre de lo que puede venir, lo normal es tratar de dar seguridad. Ese colchón de seguridad en términos de consumo es necesario. Hay que tener en cuenta que si miramos la población en estado de pobreza o privación severa, el porcentaje en Galicia es muy alto. Para esa gente está este mecanismo de solidaridad”, razonó.

Continuando con la reflexión, González Laxe abogó por un “pacto de rentas y beneficios” para combatir la inflación. “Si miramos la porcentaje que representan los salarios en el resultado bruto de explotación de las empresas vemos que el excedente bruto de explotación creció más que los salarios en Galicia”, advirtió. Apuntó que la Unión Europea está corrigiendo este desequilibrio gravando los beneficios de algunas empresas, los llamados “beneficios caídos del cielo”.