Ruteart, la solución gallega para unas vacaciones sostenibles

Tras la pandemia, la gente vuelve a viajar, pero en tiempos de transición ecológica cada vez son más las personas que se preocupan por el impacto social y ambiental de sus desplazamientos. Lo sabe bien Alberto Gallego, fundador de Ruteart, una agencia de viajes online nacida en pleno Covid y que cuenta con un componte claramente diferenciador. Apuesta por desplazamientos alternativos, lejos de los circuitos turísticos convencionales. Busca limitar la huella de carbono que produce el viajero y, desde una perspectiva social, trata de beneficiar lo máximo posible a las comunidades que reciben a los visitantes.

Aunque Ruteart nace en 2020 su idea se gesta siete años atrás. Gallego, emprendedor de origen coruñés, vivió varios años en Perú, desde donde viajó por toda Latinoamérica y colaboró con diversas ONGs. Es entonces cuando comenzó a pensar en una agencia de viajes “alternativa”, que ofreciese verdaderas “experiencias de inmersión” pero que, además, generase un retorno económico real en las comunidades visitadas.

“Trabajando con comunidades nativas en la selva y en los Andes empecé a desarrollar la idea de que se puede viajar de otra manera. Con un turismo más real, más integrador y con rutas diferenciadas, a donde no llegue tanta gente y que ayuden a las comunidades que nos acogen a desarrollar una vida mejor. Para eso decidí salir de mi zona de confort. Dejé todo lo que tenía en Perú y decidí volver a casa, aquí, a Galicia, para formarme, seguir trabajando en el mundo del turismo y desarrollar este proyecto”, narra.

Las claves del turismo sostenible

Pero, ¿cómo se gestiona un viaje sostenible? “Cuidando todas las partes del mismo, de principio a fin. No sólo cómo llegamos al destino, sino cómo nos movemos. También apostamos por lugares poco masificados, lo que también influye en nuestra huella ambiental y nos esforzamos en que la economía local se vea beneficiada de los ingresos que generamos”, comenta Gallego. “Está claro, eso sí, que si haces un viaje internacional tienes que coger el avión, aunque para eso también ponemos solución”, indica, para explica que Ruteart compensa las emisiones de carbono participando en proyectos medioambientales. “En Galicia trabajamos con diversas iniciativas medioambientales que buscan repoblar con especies autóctonas zonas quemadas en los incendios de 2016. En Perú también colaboramos con proyectos de reforestación en la Amazonia”, narra, dentro de la sección Galicia en Primera Persona.

Pero, ¿qué rutas alternativas puede ofrecernos Ruteart? “En Perú, por ejemplo, no podemos obviar zonas que la gente quiere conocer aunque sean más habituales, como por ejemplo Machu Pichu. Sin embargo, además de eso, escapamos de la ruta clásica y apostamos por una visita totalmente inmersiva, en las que los viajeros van a estar en la selva amazónica durante días con comunidades nativas y acompañados en todo momento por uno de nuestros coordinadores, con gran conocimiento de la zona. En definitiva, vas a estar inmerso en una zona perdida en el mundo, con naturaleza y fauna”, comenta.

Ruteart ofrece experiencias «inmersivas» de mas de dos semanas

Con viajes de más de dos semanas por Perú y México y la perspectiva de comenzar el año que viene con más ofertas en América del Norte, Europa, África y Asia, desde Ruteart también indican que, tras la pandemia, hay mucha demanda de viajes de proximidad para “redescubrir” Galicia.

“Aquí apostamos por rutas más cortas pero, desde luego, marcadas por la diferenciación y la sostenibilidad. Por ejemplo, ha tenido una gran acogida la ruta por Trevinca, la cabeza de Galicia, el punto más alto y uno de los cielos más limpios y mejores del mundo para ver las estrellas. De hecho, es el primer destino Starlight de la comunidad. No solo vamos a caminar por las montañas para observar desde la Vía Láctea a los anillos de Júpiter a través de telescopios, sino que que vamos a deleitarnos con las impresionante Casa das Pedriñas y vamos a degustar la comida local”, relata.

Otra de las características de Ruteart es que soluciona el problema de muchas personas que no viajan al no tener compañeros de ruta. “Muchas veces nos encontramos con personas cuyas vacaciones, simplemente, no coinciden con las de sus amigos o sus parejas. Damos una solución, ya que ofrecemos rutas para grupos que rondan las diez personas”, dice, para destacar que son muchos los usuarios que buscan conocer gente con la que poder compartir las experiencias de viaje.

Ruteart también organiza viajes en grupo, tanto por Galicia como por el resto del mundo

Proyecto reconocido por la Xunta

Aunque Ruteart nació en plena pandemia, los miembros del equipo de esta compañía online, que ofrece un trato totalmente personalizado a sus clientes, decidieron desarrollar su producto durante todo el año pasado. Ahora empieza a dar sus frutos, con una demanda que ya ha llevado a los miembros de la empresa a diseñar nuevas rutas tanto por Galicia como por el resto del mundo.

La agencia forma parte de Turislab, la primera aceleradora de turismo de Galicia, que aglutina proyectos innovadores especializados en el turismo sostenible. Dependiente de la Xunta de Galicia, este organismo seleccionó a Ruteart, de entre más de 80 proyectos, como uno de los diez más innovadores este 2021. “Seguimos recibiendo mentorización y formación y esto es muy útil para seguir creciendo”, apuntan.