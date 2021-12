Vázquez Almuíña (Vigo):”En Leixões cualquier trámite administrativo es mucho más rápido”

Para Jesús Vázquez Almuiña, la competencia entre puertos es hoy en día global, ya sea con Francia, Marruecos o Portugal. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, que participa en los Observatorios de Economía Digital Galicia junto a su homólogo de A Coruña, pone como ejemplo a Leixões, el puerto de referencia del norte de Portugal.

Allí, en Leixões, lamenta Váquez Almuíña, “cualquier trámite administrativo es mucho más rápido que aquí”. Por eso, el exconselleiro, que lleva un año al frente del organismo portuario vigués, asegura que los puertos tienen la función de liderar, pero también la de facilitadores de la actividad.

Jesús Vázquez Almuíña: "En Leixões, cualquier trámite administrativo es mucho más rápido" pic.twitter.com/irodEAx75C — Economía Digital Galicia (@GaliciaED_) December 28, 2021

“Hemos quedado en manos de Asia en medio de la crisis, y Asia ha puesto sus prioridades. Por eso es tan importante ahora la industrialización”, explica Vázquez Almuíña, que señala ahora la crisis de los microchips o los cuellos de botella como problemas derivados de la pandemia.

Si en Galicia no tenemos medios no podremos desarrollar nuestros sectores básicos, caso de la pesca o del granito, sin ir más lejos. Así se pronuncia el presidente del puerto vigués cuando toca desgranar prioridades y abordar asuntos como el corredor atlántico de mercancías. “Es una cuestión de apostar, dice. “Si a futuro no hay esas infraestructuras, las empresas se irán de aquí”, advierte a lo largo del Observatorio de ED Galicia.