Juan Manuel Vieites (CEG): “Los Next Generation se están convirtiendo casi en un Plan E”

El presidente de la patronal se muestra rotundo con la llegada de los fondos de reconstrucción europeos. Juan Manuel Vieites, que cumple en enero dos años al frente de los empresarios gallegos, asegura que “los fondos Next Generation se están convirtiendo casi en un Plan E”.

En su opinión, “en Madrid todavía no se ha tomado decisión alguna” sobre los grandes proyectos tractores lanzados desde Galicia, circunstancia sobre la que no oculta su preocupación. Y eso que “nunca hemos tenido tanto dinero como con los Next Generation”, dice en el transcurso del Observatorio de Economía Digital Galicia.

También lanza avisos el presidente de los empresarios. Y mira nada disimuladamente a Impulsa, la sociedad de los proyectos tractores, y a determinadas inversiones que están en marcha. Una de ellas, el proyecto de Altri, la papelera portuguesa que proyecta una planta de fibras textiles en Palas de Rei. Sin citarla, Vieites advierte que “a un proyecto de 800 millones no le van a dar 400 en ayudas de los Next Generation”, explica. Y cifra a la vez entre el 15 y el 25% el importe a financiar de este tipo de proyectos con dinero público a fondo perdido.

“No se puede decir que los empresarios no hayan hecho sus deberes y se hayan esforzado” durante la crisis, explica el presidente de los empresarios gallegos para fijar posición sobre la implicación patronal con el pacto de rentas y la contención salarial. Lo hace al abordar otro asunto directamente relacionado, las peticiones para la contención de los márgenes empresariales, durante el encuentro de los Observatorios de ED Galicia.