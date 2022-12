Vieites: «No es extraño que empresas vayan a Portugal, en ocho meses hacen todo y aquí tardan dos años»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, hizo este martes balance de un año que estaba llamado a consolidar la recuperación tras el golpe del Covid, pero que acaba sumido en las turbulencias de la inflación y con el temor a una recesión todavía latente. El líder de la patronal gallega analizó este contexto, enumerando buena parte de los peligros que considera vigentes, desde el encarecimiento del crédito con la subida de tipos, a la escasez de materias primas, las interrupciones de la cadena de suministro, el endeudamiento público o, claro está, la constante subida de precios. A los habituales motivos de alarma añadió Vieites el absentismo, citando un estudio de Randstad, una agencia de trabajo temporal, que situaba Galicia con el cuarto peor dato del conjunto de España.

Ante este mar de fondo y con un ciclo electoral abriéndose, el presidente de los empresarios gallegos pidió «diálogo» para agilizar los «magníficos» proyectos que se han planteado en Galicia al calor de la descarbonización y los fondos europeos de recuperación. El llamamiento a rebajar el ruido y afinar la gestión no es ocioso en un momento de fuertes críticas de la Xunta a la gestión de los fondos europeos, insinuando un colapso en la distribución de las ayudas y un perjuicio a empresas y proyectos clave en la comunidad, como en los casos de Stellantis o Altri. «No veo que empresas como Stellantis o Ence vayan a fraccionar sus proyectos en 15 o 19 para llegar a la cifra final de ayudas. Debemos reconsiderar esta situación e intentar acomodar los proyectos a la financiación. Si buscamos la confrontación entre unos y otros las cosas van más despacio y no llegan a buen fin», razonó Vieites.

El presidente de la CEG señaló que entre un 30% y un 35% de los fondos europeos se han movilizado y pidió al Gobierno central que se apoye en las comunidades para agilizar al máximo el reparto del resto de ayudas, pues son fundamentales para cambiar el tejido productivo hacia la «digitalización» y la «economía verde y circular». «En esa transición energética, Galicia tiene un magnífico potencial. Debemos acelerar las medidas para asegurar el abastecimiento energético, pero también para ser competitivos», zanjó.

Proyectos a fuego lento

Otro de los riesgos a los que alude recurrentemente el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, es el de una deslocalización de inversiones ante el retraso en la llegada de los fondos Next Generation. Vieites no fue tan directo, pero sí que hizo una reflexión sobre la importancia de que las ayudas europeas no se atasquen o generen incertidumbre en los responsables de las empresas. «Los empresarios quieren invertir, pero hay que poner las condiciones para ello. Y el horizonte temporal es muy importante», apuntó.

El jefe de la patronal dijo que hay casi una veintena de proyectos «muy viables» y que encajan con los criterios marcados por Bruselas. «De los que conozco yo, hay muchos proyectos maduros y buenos. Y los conozco bien, porque he estado en reuniones con ambas administraciones. Algunos de ellos incluso han superado ya algunas etapas hasta ser considerados estratégicos por la Xunta», remarcó, para indicar que el principal problema que abordan es que cada vez requiere más tiempo materializar estas iniciativas.

«¿Por qué hay empresas que se van a otro sitio? Fundamentalmente por la burocracia y el tiempo. No nos debe extrañar que haya empresas que se vayan a instalar al otro lado de la raya, porque allí se limita el horizonte temporal. En unos ocho meses se hace todo, mientras que aquí son dos años», concluyó Vieites haciendo referencia a Portugal.

La eólica de la tierra y la eólica del mar

El presidente de los empresarios, que reivindicó la conexión ferroviaria de alta velocidad con Portugal y llamó a aprovechar los vínculos culturales con Galicia, advirtió sobre el riesgo de perder inversiones en energía eólica. Según las estimaciones de la CEG, unos 120 parques eólicos ubicados en territorio gallego están pendientes de resolver, por lo que pidió agilizar la tramitación o prorrogar los accesos a red para que no se pierdan los proyectos.

Por otro lado, destacó el potencial de la comunidad en eólica marina, por lo que pidió al Gobierno planes de ordenación del sector que den seguridad jurídica a las inversiones. «No nos podemos perder en la burocracia«, alertó.