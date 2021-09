A Coruña como modelo de reactivación

Cando os cidadáns da Coruña saíron das súas casas tralo longo confinamento do 2020, as únicas axudas que estaban en vigor eran os ERTES aboados polo Estado e que evitaron que a crise sanitaria desembocara nunha crise social sen precedentes. Eran precisas máis accións para reactivar, nun momento tan delicado, a economía a todos os niveis, tamén ao local. O Goberno de Inés Rey foi o primeiro en dar un paso á fronte co primeiro PRESCO. Foi un paso valente e necesario ante a incomparecencia da Xunta que, malia ter as competencias, mantívose durante meses á marxe da situación fóra do ámbito sanitario.

O executivo autonómico non actuou sobre o tecido económico ata decembro do 2020, para entón o Concello da Coruña estaba a pechar o seu primeiro PRESCO. A Xunta anuncia agora a posta en marcha dun bono para incentivar o consumo no sector cultural. É unha boa nova que unha vez máis copie o modelo dos bonos postos en marcha polo Concello da Coruña. O Goberno de Inés Rey non quere ter a exclusiva e leva tempo explicando o seu modelo a quen se interesa por el. Mais é importante recordar un feito significativo: a Xunta chega con máis dun ano de retraso. Hai doce meses os coruñeses empregaban xa os bonos culturais municipais, axudando a reflotar a un sector que entón precisaba máis apoio que nunca. Hoxe en día os cidadáns están a empregar de novo bonos culturais do Concello da Coruña grazas ao novo PRESCO. É o segundo plan de reactivación do consumo no sector da cultura da cidade, o segundo cando a Xunta aínda está a anunciar o primeiro.

Que a Xunte copie o modelo coruñés é un refrendo ao traballo feito pola corporación, mais postos a copiar podían telo feito antes e mellor. O seu bono de comercio chegou tamén cun ano de retraso e ademais resulta menos ambicioso na súa aplicación. Bótase de menos tamén que o executivo autonómico non se fixe noutros sectores que si contemplamos na Coruña, onde temos activos plans de incentivos ao consumo tamén para a hostalaría, o taxi e os salóns de estética e peiteado.

Mais o que buscamos non é o recoñecemento, senón a utilidade pública. Por iso levamos investidos 20 millóns de euros en plans de reactivación económica e no escudo social, e por iso ofrecemos o noso modelo a todo aquel que o queira implantar. Sería bo, iso si, que a Xunta evitara máis demoras, e que actuara nestes intres con maior ambición, levando os seus bonos a máis sectores, afinando as bases para incentivar a facturación extraordinaria dos pequenos negocios (non a ordinaria, que xa teñen garantida) e elevando a porcentaxe de compra a subvencionar para fomentar realmente o consumo. Ao final trátase de ser útiles aos cidadáns, e celebramos que a Xunta súmese ás medidas de apoio que outros xa tiñamos en marcha. Máis vale tarde que nunca