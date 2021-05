Los que están hundiendo España te saludan

Este desnortado gobierno bipartito social-comunista ya no da para más. Está en tiempo de descuento, aunque la realidad es que nunca jamás ha estado a la altura de las circunstancias económicas, sociales y sanitarias que tocaba en cada momento.

Tenemos un país con una deuda del conjunto de las administraciones públicas que acaba de registrar un incremento del 1,9% en la comparativa intermensual. En un solo mes se ha incrementado en 25.700 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico de 1,39 billones de euros, por lo que ya supera con creces el 125% del PIB, como consecuencia de un descontrolado gasto público y una disminución considerable de los ingresos provenientes del tejido empresarial.

Si Sánchez y Yolanda Díaz quieren hundir a los tres millones de autónomos de este país, que lo digan nítidamente

Y aún así, estos fenómenos con sus 1.212 asesores, – con sueldos públicos top ten-, son aún capaces de querer legislar propuestas que directamente destruyen él tejido económico. Me estoy refiriendo a que, si Sánchez y su ministra comunista de Trabajo quieren destruir y hundir definitivamente a los más de tres millones de autónomos de este país, pues que lo digan nítidamente y sin tapujos. Con la última y desafortunada propuesta del Gobierno sobre el nuevo sistema de cotización, el Estado se queda con la mitad de los ingresos de un autónomo, es decir, tratan a la columna vertebral económica de este país como siervos que únicamente sirven para pagar tributos para alimentar el desenfrenado gasto público que utilizan para tapar una montaña de errores y la falta de una planificación económica creíble, aquí y en Bruselas.

¿Pero cómo van tener credibilidad si, por un lado, y ante el Congreso de los Diputados, la ministra Díaz promete derogar la reforma laboral, y por otro lado Sánchez le promete a Bruselas mantenerla? ¿Y este es el ejecutivo que va a gestionar el buen uso de los fondos europeos Next Generation de los proyectos presentados por los sectores público y privado? ¡Que Dios nos coja confesados!

Los pueden intentar maquillar, obviar o manipular, pero al final, los datos veraces siempre afloran y finiquitan cualquier cortina de humo, llámese España 2050 o las propuestas de Sánchez/Redondo para la España vaciada.

Y sí, afloran al igual que las presuntas manipulaciones del Rasputin de La Moncloa en su particular partida de ajedrez, en la que intenta controlar todos los poderes facticos de este país, los que se conocen y los que únicamente se intuyen. Con su estrategia de divide y vencerás, presuntamente ha influido y tomado partido en la reciente presentación pública de un nueva patronal de pymes y autónomos a nivel estatal que ya nace politizada desde su comienzo. ¡Qué casualidad que esta fuera presentada y patrocinada por la ministra comunista de Empleo y por la esposa del presidente del Gobierno!

¿Por qué ese interés de Sánchez en controlar sin tapujos las patronales en una economía de libre mercado?

En la presentación no dudó en pedir fondos europeos para su tutelada patronal y tener presencia en las mesas de negociación de los posibles acuerdos entre los agentes sociales y el Ejecutivo, pero no nos quedemos con lo superficial y excavemos un poco en este nuevo episodio nacional que pretenden escribir Sánchez y Redondo ¿Por qué ese interés en controlar sin tapujos las patronales en una economía de libre mercado? Pues porque necesitan aliados y apoyos para llevar a cabo la política económica que le piden sus socios de Gobierno y, a la vez, vender a Bruselas que tiene el apoyo del empresariado para llevarlas a cabo. Como por ejemplo la derogación de la actual reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones, esos son sus principales propósitos.

Pedro Sánchez en la presentación del plan España 2050

Me he leído, por encima, las 676 páginas de los fundamentos y propuestas de la Estrategia Nacional, España 2.050, presentada por Sánchez recientemente. Por cierto, dudo que sus cargos públicos electos ni siquiera ojearan la portada, pero ese es otro tema. Aparte de citar en el prólogo a Séneca y Unamuno, las únicas conclusiones que he extraído son dos: la primera, que España ha mejorado mucho en estas cuatro últimas década, estoy de acuerdo con este análisis de los autores. La segunda, que necesita mejorar más para ser competitiva, también estoy de acuerdo, faltaría más.

¿El resto del tocho? pues vaguedades genéricas, brindis al sol por doquier y relleno filosófico por todos los lados. En definitiva, tomadura de pelo total y absoluta de quienes no tienen soluciones reales para nuestro presente actual y nos intentan distraer con proyecciones de aquí a 30 años.

¿Y este es el presidente y la ministra de Trabajo que van crear pleno empleo estable y de calidad? Ya está bien de tantas y tantas mentiras, engaños y menospreciar la inteligencia de 47 millones de españoles. España y los españoles, con todo el sufrimiento de una pandemia que ya ha dejado a más de cien mil familias con la pérdida de un ser querido, no se merece tal trato de simplezas y frivolidades., ¡ Ya está bien de tomarnos a todos por idiotas, señores del Gobierno !