Rueda ve en Sánchez una «teatralización absurda»: «El miércoles ya sabía lo que iba a decir»

Alfonso Rueda abre fuego contra Pedro Sánchez tras anunciar que continuará al frente del Gobierno. El presidente de la Xunta ha cargado contra lo que ha calificado de «teatralización bastante absurda» por parte del jefe del Ejecutivo central. A juicio de Rueda, Sánchez ya sabía el miércoles, día en el que hizo pública una carta anunciando que se tomaba cinco días para reflexionar, «lo que iba a decir el lunes».

Al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda ha defendido que este periodo de reflexión no ha hecho «ningún favor al país» y acusa a Sánchez de profundizar en la «polarización» del país. «En esa carta, en ese tuit del miércoles, aparte de anunciar ese periodo de reflexión ya distinguía entre los buenos y los malos, los que están con él y los que no lo están, los que atacan y los que no atacan. Por tanto, si hablamos de polarización, habría que mirar ahí mucho más que a cualquier otro sitio», ha advertido.

Dicho esto, ha reconocido que, aunque a él le gustaría creer a Sánchez, que también es su «presidente, el presidente del Gobierno de España», pero no es capaz de hacerlo porque «lamentablemente hay demasiados ejemplos» que le sitúan en la óptica contraria. Es más, ha añadido, que incluso su pronunciamiento de este lunes «invita muy poco a confiar» en el líder socialista.

«Esto, lógicamente, son impresiones personales. Pero mi impresión personal es que sabía perfectamente lo que iba a hacer desde el día que hizo el anuncio. Por tanto, esta teatralización bastante absurda a la que nos ha llevado estoy seguro de que no le hizo ningún favor al país. El sabrá por qué lo hace», ha agregado.

Rueda pide «explicaciones» a Pedro Sánchez

En este sentido, Rueda ha remarcado que las «explicaciones» sobre los casos que afectan a su entorno se «siguen sin dar» y ha aseverado que tiene el «convencimiento personal» de que «lo que más importa a Pedro Sánchez, por encima de cualquier otra cosa, es el propio Pedro Sánchez».

Y sobre las dudas manifestadas por los propios socialistas sobre la continuidad de Sánchez, ha esgrimido que «hay cosas» que se igual se saben con el «tiempo» o que a lo mejor no se van a saber «nunca». Pero ha incidido en la idea de «teatralización» reforzada con su visita al rey Felipe VI este mismo lunes, antes de comparecer.

Y ha reafirmado su convencimiento «personal» de que el presidente del Gobierno «ya sabía el miércoles lo que iba a decir el lunes». «Si ya lo sabían los otros miembros del PSOE pues no lo sé, probablemente tampoco», ha reflexionado, para añadir, a renglón seguido, que ahora tocará ver en qué se traducen los «anuncios» de la comparecencia de Sánchez y las «medidas» que dijo que «iba a tomar».

«Lo que sé es que las explicaciones que se le pedían antes de su carta el miércoles, hoy es lunes y sigue sin darlas», ha sentenciado Rueda, que se encuentra a la espera de ser recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para celebrar su primera reunión desde las pasadas elecciones gallegas.

La reunión pendiente entre Sánchez y Rueda

«Presidir un Gobierno tiene inconvenientes y tiene, sobre todo, una obligación: la de centrarse en los asuntos que afectan a todo el mundo», ha sentenciado, antes de incidir en que, cuando Sánchez le reciba, irá con el objetivo de que preste «atención a las cuestiones que plantearé en nombre de Galicia».

«No pido más que eso. Va a seguir siendo presidente del Gobierno y mi obligación es dirigirme a él», ha esgrimido, para concluir que le pondrá sobre la mesa las demandas de Galicia. «Espero que no haya ningún problema y que se dé cuenta de que hay que centrarse en las tareas del día a día porque gobernar es una tarea que exige mucha concentración», ha zanjado.