Rueda, sobre los cinco días de reflexión de Sánchez: «Esto se tiene que acabar el lunes y de forma definitiva»

El presidente de la Xunta arremete contra Pedro Sánchez después de que este anunciase un periodo de cinco días de reflexión para decidir si continúa o no al frente del Palacio de La Moncloa tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Alfonso Rueda ha cargado este jueves contra lo que considera como una «performance» por parte del jefe del Ejecutivo central.

«Es una enorme irresponsabilidad», ha censurado Rueda, que ha instado a Sánchez a dar «explicaciones». «Esto tiene que acabarse el lunes de forma definitiva», ha recalcado en declaraciones a los medios tras participar en el acto de toma de posesión de nuevos cargos de Presidencia, «La verdad es que me parece bastante increíble, aún lo estamos asimilando. La primera reacción es que creo que ni España ni Galicia se merecen esto. Todo un presidente del Gobierno, de nuestra nación, con las responsabilidades que esto supone, que de repente anuncia que se va a tomar cinco días de reflexión, de desaparecer, y que decidirá qué hacer sobre su futuro», ha señalado.

«Sinceramente, no me parece serio en absoluto», ha apostillado, antes de recalcar que sobre la mesa hay «unos hechos» y que lo que tendría que hacer el mandatario estatal es «dar una explicación cuanto antes» y ser «claro», no «retirarse cinco días» en los que España «no va a tener presidente del Gobierno».

Rueda lamenta la «victimización» de Sánchez

Y es que, a juicio de Rueda, los pasos de Sánchez responden «a una planificación y a un interés personal. «Desde luego no a los intereses del país ni a los intereses de Galicia. Es una enorme irresponsabilidad en estos momentos. Tiene que dar explicaciones», ha esgrimido. Según el presidente gallego, Sánchez tiene «todo el derecho a tomar las decisiones que sea», pero ha censurado la «performance» y ha enfatizado que, «si considera que las acusaciones son falsas», debe «dar un paso al frente para responder, explicar y dar su versión» de los hechos.

Pero en vez de esa comparecencia pública que, a su modo de ver, debería haber protagonizado, ha lamentado que el presidente socialista haya optado por «generar incertidumbre, desconcierto y dejar a todo un país de casi 50 millones de habitantes sin presidente del Gobierno durante, en principio, cinco días».

«Y después ya veremos lo que pasa», ha continuado, para lanzar una advertencia, después de incidir en que desde el exterior «todos» observan lo que sucede en España y su situación de «falta de estabilidad institucional»: «Esto se tiene que acabar el lunes de forma definitiva».

Rueda ha proclamado que la carta de Sánchez no hace «ningún favor» a la situación de la clase política y, preguntado sobre la coyuntura de ‘juego sucio’ en la que el líder del PSOE pone el foco, ha criticado «la victimización» y ha incidido en que debería haber sustituido su postura por «una comparecencia, ofreciendo transparencia frente a hechos que están encima de la mesa».

Sin embargo, ha subrayado que colgar una carta en redes sociales en la que combina acusaciones con «victimización» solo contribuye a «la incertidumbre» y no le hace «ningún favor» ni a la clase política ni al país.

Rueda echa balones fuera sobre una moción de confianza

Preguntado acerca de cómo vería la posibilidad de que Sánchez optase por someterse a una moción de confianza en el Congreso, Rueda ha echado balones fuera y ha evitado un pronunciamiento claro. Según Rueda, en el entorno actual marcado por «el abismo de incertidumbre» al que, bajo su punto de vista, ha conducido Sánchez, es «muy difícil hacer predicciones».

Y se ha reafirmado en que, además, el país no debería estar pendiente de una situación de «incerteza» asumiendo como válido el plazo «de cinco días» dado por Sánchez. «No deberíamos estar así estos cinco días y, desde luego, no podemos estar así a partir del lunes, cogiendo el plazo del propio Sánchez. Espero que ahora haya reflexionado. Esto se tiene que acabar el lunes y de forma definitiva, es una situación que el país no ha vivido jamás», ha instado.

De hecho, le ha recomendado que cierre este episodio «dando explicaciones y defendiéndose, si es que se quiere defender». «Supongo que habrá reflexionado sobre lo que ha provocado. Otra cosa es que reconozca que no fue una buena decisión», ha concluido.