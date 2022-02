Álvarez de Toledo duda de Feijóo y ensalza a Ayuso: «Sería una magnífica presidenta del partido o del Gobierno»

Los desencuentros entre Cayetana Álvarez de Toledo y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no son nuevos. La distancia entre ambos también se nota en el momento actual, en el que el líder gallego, previsiblemente, se hará con las riendas del PP tras un congreso extraordinario que aún no ha sido convocado y al que aún no ha anunciado públicamente que se presentará. La diputada ha dejado clara su apuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a su juicio, sería una magnífica «presidenta del partido o del Gobierno».

A pesar de que la figura de Núñez Feijóo para liderar al partido en esta nueva etapa sin Casado y Teodoro García Egea ha suscitado el consenso de las baronías, incluso Díaz Ayuso, que este fin de semana respaldó la vía del mandatario gallego, Alvarez de Toledo ha advertido este lunes que una cosa son los éxitos del político en Galicia y otros lo que logrará en Madrid, algo que, por el momento, en una incógnita. De hecho, ha insistido en que aún no se puede dar por hecho que se postule para dirigir el PP. “Es un fenómeno político desconocido, el Feijóo líder nacional”, dijo. «De momento, es una incógnita», recalcó en declaraciones a Ràdio 4 y La 2.



Álvarez de Toledo ha señalado que, aunque «se da por hecho que va a desembarcar en Madrid y va a presentar su candidatura» a liderar el PP, «primero tendrá que presentar su proyecto» y «elegir equipo».



Para la diputada de PP, «hace falta» que el congreso del partido sea «abierto», para que cualquiera que «tenga un proyecto» y quiera liderar el PP pueda postularse.

“El proyecto”, lo más importante

«Más importante que la unidad es el proyecto. Lo importante es que acertemos con el proyecto para derrotar en las urnas al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos”, indicó Álvarez de Toledo, que no sabe si «se va a plantear un proyecto o más de uno». No es la primera vez que la exportavoz del PP ene l Congreso carga contra la apuesta de Feijóo de mayor «moderación» en el discurso del partido, apartándose de Vox.



Lo que ha descartado es postularse ella misma para dirigir el PP: «No soy la persona para esa responsabilidad».

Ayuso, la apuesta de Cayetana

En cambio, considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es «una formidable líder política» y «sería una magnífica presidenta del partido» o «presidenta del Gobierno».



Álvarez de Toledo ha deplorado las «calumnias e insidias» que a su juicio vertió Casado contra Ayuso, en un intento de «linchar de forma populista» al «valor electoral más sólido del PP». Para Álvarez de Toledo, el hecho de que Casado continúe como presidente del PP hasta la celebración del congreso «supone estirar la agonía» de un líder «fracasado», ya que «cada día de más son muchos votos de menos».